Pepa viu lenços brancos após nova derrota: «Estamos a viver um pesadelo. Hoje foi penoso»

A reação de Pepa à derrota do V. Guimarães em casa, com o Arouca (1-3), a segunda consecutiva após o desaire (1-0) na última jornada ante o Belenenses SAD."Ficou a faltar tudo. Jogámos contra o Arouca e contra nós próprios, estamos irreconhecíveis em tudo. Não vou estar aqui a criticar os jogadores. Tenho de me criticar a mim próprio, que é quem os lidera e os treina porque não é esta a resposta. Esta não é a resposta, estes não são os jogadores do Vitória. Nós não jogámos só contra o Arouca, jogámos contra nós próprios. Houve precipitação, medo de errar e quem o tem… acontece este tipo de situações. Estamos a viver um pesadelo. Temos de ter a capacidade e não a tivemos. É algo profundo e temos de o resolver. Hoje foi penoso, mau demais para ser verdade", começou por dizer à Sport TV."O Arouca foi eficaz e fez um jogo inteligente. Como disse, jogámos contra o Arouca e contra nós próprios. Não há árbitro nem falta de apoio, temos de nos queixar de nós próprios e para dentro. Aquilo que fizemos aqui em campo, independentemente de tudo… Temos de ter capacidade para este tipo de adversidades, sofrer um golo e reagir, ter personalidade. Fomos muito abaixo. O Armando [Evangelista] queria enervar a nossa equipa mas nós temos de ter personalidade e caráter. Sabíamos aquilo que poderia acontecer.""Não nos vale de nada olhar para os outros se nós não conseguimos fazer o nosso [jogo]. Não vale a pena olharmos para os adversários, para os outros, se nós não conseguimos ter aquilo que temos capacidade para fazer. Tem de haver muito trabalho, não há volta a dar. Só conheço isso. Para o que aconteceu aqui temos de ter muito mais estofo e capacidade. Temos de dar a volta a isto."