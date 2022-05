Pepa: «Continuamos a não depender de nós, mas estamos vivos»

No rescaldo do jogo com o Boavista, Pepa considerou o empate justo. "O resultado ajusta-se, foi um grande espectáculo, um jogo intenso com as equipas a procurar a vitória desde o primeiro minuto. Na 1.ª parte houve um ascendente nosso, tivemos qualidade, encontrámos espaços e controlámos bem a profundidade. Faltou-nos só ter mais paciência. Na 2.ª parte o Boavista cresceu e ficou difícil para nós a partir da expulsão. Tenho de valorizar a entrega e o facto de cinco dos miúdos que jogaram hoje terem começado a época na equipa B. É um orgulho para mim e para o clube. Fizemos de tudo para ganhar, foi um grande espetáculo ", começou por dizer.

O técnico falou ainda da luta pelo 5.º lugar, posto ao qual o Vitória só poderá chegar se o Gil Vicente perder no domingo com o Tondela: "Continuamos a não depender de nós, mas estamos vivos. Temos nossa das oscilações que temos tido, mas depois há esta atitude e esta qualidade. Agora resta-nos esperar, às vezes há surpresas".