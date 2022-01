Pepa dá o mote para os 100 anos do Vitória: «Tudo faremos para honrar o centenário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória vai celebrar em 2022 o seu 100.º aniversário, um número redondo e que exige uma prestação desportiva digna de registo. Ciente disso mesmo, Pepa deixou uma mensagem aos vitorianos e prometeu que o grupo que lidera tudo fará para honrar a celebração do centenário."Começamos 2022 a celebrar os 100 anos deste clube histórico que já conquistou um lugar especial no meu coração. Vamos lutar, todos juntos, e sempre ao lado dos nossos incansáveis adeptos, para tornar esta data ainda mais especial. Dentro de campo tudo faremos para honrar o centenário do Vitória", escreveu o treinador na sua página de Instagram.