Pepa dirige-se aos ex-jogadores do P. Ferreira: «Sei que estão muito tristes»

Pepa comentou a vitória do V. Guimarães em Paços de Ferreira com reviravolta, exaltando o crescimento dos vimaranenses no segundo tempo no Capital do Móvel (1-2) "O Vitória entrou bem, mas é inexplicável o que aconteceu depois do golo anulado. A equipa ressentiu-se, deixámos ser agressivos e de ter critério e paciência com bola, sabendo que o Paços na procura da profundidade é forte. Somos muito fiéis à nossa ideia de jogo, mas há jogos que pedem dois 'pontas'. Não tínhamos tempo para esperar e mudámos ao intervalo. Na segunda parte ficámos com menos um médio e pode dar a entender que iríamos ter mais dificuldades na segunda bola, mas não, fomos mais pressionantes, o que nos fez crescer no jogo", assumiu o técnico que não esqueceu o adversário, que orientou durante duas temporadas."Foi [um jogo] muito especial por tudo. Foram dois anos fantásticos no Paços de Ferreira. Estou muito feliz pelos pontos e pela vitória, mas também sinto um pouco por ver alguns jogadores que conheço cabisbaixos. Trabalhei com muitos deles e sei que estão muito tristes", reiterou o treinador de 40 anos.