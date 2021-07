Pepa e a aposta na formação: «Respira-se Vitória»

Pepa aproveitou o jogo frente ao Leixões para promover a estreia de vários jovens da formação do V. Guimarães e não podia ter ficado mais satisfeito com a resposta dada pela equipa.





"Acima de tudo há qua valorizar o trabalho feito na formação, eu não descobri ninguém. São miúdos de muita qualidade. É uma questão de não queimar etapas, mas ajudar os miúdos a crescer. Eles têm muito para crescer, como todos nós. A equipa vai fazer muito mais. A forma como o Maga festejou o golo é sinónimo do que temos dentro do balneário. Respira-se Vitória. Fiquei muito orgulhoso com o que os jogadores fizeram", referiu o técnico.Assumindo que as coisas estão bem identificadas em termos de possíveis reforços, o técnico fez ainda uma análise ao encontro: Entrar no jogo a perder nunca é bom. Não nos desviamos das nossas ideias, corremos alguns riscos na fase de construção. Percebemos onde estavam os espaços, se nos desviásssemos desse caminho não tínhamos feito a segunda parte que fizemos. Às vezes há aquela tentação de desvirtuar o jogo, colocar a bola na frente, mas não é esse o caminho. O resultado acabou por acontecer com naturalidade, com muitos golos, boas jogadas e com muitos miúdos da formação".O emblema vitoriano volta a jogar no domingo, frente ao Casa Pia, também para a Allianz Cup.