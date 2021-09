Pepa e a derrota com o Benfica: «Não fomos iguais a nós próprios na 1.ª parte»

Pepa lamentou a má primeira parte do V. Guimarães, depois da derrota frente ao Benfica, mas realçou a forma como a equipa reagiu na etapa complementar.





"[A derrota] fica marcada pela nossa 1.ª parte. Estranhamente aconteceu o que aconteceu. Não fomos iguais a nós próprios na 1.ª parte. Não nos mostrámos ao jogo, as linhas de passe desaparecem e contemos erros gritantes. O que fica é a capacidade de termos reagido. É duro perder por 3-1, mas fica a capacidade de ir para o intervalo por baixo, com mérito do Benfica, e reagirmos. Jogadores de capacidade tremenda não facilitam quando há esses erros. Depois entrámos no jogo, mudámos na 2.ª parte e fizemos tudo. Fomos iguais a nos próprios. Tivemos mais bola, fomos intensos e agressivos, nada que me surpreenda. A 1.ª parte sim, agora a 2.ª foi diferente. Foi ingrato o que aconteceu aí. Estávamos por cima e a criar oportunidades, mas sofremos o 3-0 e mesmo ai podíamos ter ido abaixo, mas não fomos e continuamos à procura do golo e, mesmo depois de reduzir, ainda tentámos o 3-2. A história do jogo resume-se a isso. Se tivéssemos tido uma prestação igual à da 2.ª parte no jogo todo ficava a sensação que fomos iguais a nós próprios de início ao fim", começou por dizer o treinador dos vimaranenses, à Sport TV."Penso que não tem nada a ver. Tem a ver com a nossa incapacidade na 1.ª parte. É mais difícil entrar na 2.ª parte depois de ter corrido mal na 1.ª e estarmos a perder. Tivemos caráter e qualidade na 2.ª parte. Paga-se caro ter dado quase uma 1.ª parte de avanço. Não digo que tenha sido isso porque há qualidade do outro lado. Fomos muito capazes no segundo tempo, criámos oportunidade e quando podíamos fazer o 2-1, sofremos o terceiro. Podíamos ter feito melhor.""É assim desde a 1.ª jornada, é esse o intuito e nunca nos desviarmos do processo. Minimizar os erros que temos tido. Concordo a 100%. Temos de fazer mais e na 1.ª parte não fizemos. Depois acontece o que aconteceu", concluiu.