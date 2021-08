Pepa e a ineficácia do V. Guimarães: «O assunto vai passar a ser a qualidade dos golos que vamos fazer»

Depois de uma derrota e um empate na abertura do campeonato, o V. Guimarães vai procurar o primeiro triunfo na Liga Bwin na receção ao Vizela, tal como explicou Pepa na antevisão da partida. O técnico, de resto, sublinhou a importância da sua equipa melhorar no capítulo da finalização.





"Temos de manter o foco, sem precipitações e nervosismos. Com naturalidade tínhamos seis pontos, mas não podemos olhar para o que está para trás. Por infelicidade ou incompetência não conseguimos fazer golos, mas isso está para trás. O que interessa é que tivemos uma grande semana e que estamos confiantes. Os golos vão surgir com naturalidade e isso vai deixar de ser assunto, o assunto vai passar a ser a qualidade dos golos que vamos fazer", começou por referir.O jogo deste domingo marca o encontro entre dois rivais, aspeto que Pepa não deixou de abordar. "Temos de viver cada jogo como se fosse o último, mas isso [rivalidade] não nos passa ao lado. Se tivermos aqui essa chama é muito bom, estas questões são sempre saudáveis. O objetivo dos três pontos é um ponto final, mas depois queremos dar aos nossos adeptos um jogo que nos orgulhe", vincou, dando ainda ênfase à importância do Vitória ter a capacidade de se superiorizar ao Vizela: "Conhecemos bem a ideia de jogo do Vizela, depois há a nossa ideia. A equipa que for mais competente e forte vai conseguir controlar o adversário. É isso que temos feito e queremos continuar a fazer por mais tempo. Nos momentos em que estivermos por cima temos de ter a capacidade de finalizar e finalizar bem. Vai ser um jogo de emoção, intenso e com qualidade. Queremos muito mandar no jogo e fazer golos, não se ganha sem fazer golos. Agora é metê-la lá dentro".O técnico concluiu mostrando-se satisfeito com aquilo que tem sido o processo evolutivo dos jovens do clube e rejeitando a ideia de que André Almeida possa apresentar um rendimento superior depois de ter renovado. "Acredito que não tem nada a ver, são jogadores que têm uma estrutura mental forte. Era o que faltava se o contrato tivesse influência. Um bom profissional tem de se abstrair desta situação. Ele tem treinado bem e a sua renovação é uma boa notícia para todos, para o clube e para o André", rematou.A partida está agendada para as 20h30 deste domingo.