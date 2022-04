Pepa voltou a falar da invasão que um adepto fez ao relvado do D. Afonso Henriques, no domingo, no jogo que colocou frente a frente o V. Guimarães e o FC Porto. O técnico condenou o comportamento do indivíduo em questão e deixou uma reflexão sobre o sucedido."Paixão não é Desrespeito! O comportamento daquela pessoa que invadiu o relvado nada tem a ver com o Vitoriano que vibra, apoia e engrandece este clube a cada jogo! A esses que dão tudo por nós desde a bancada o meu Muito Obrigado e Seguimos Juntos até ao Fim", escreveu o técnico, através das redes sociais.