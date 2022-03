Pepa e a nova direção do V. Guimarães: «Só todos juntos podemos atingir os nossos objetivos»

O vice-presidente vitoriano Nuno Leite esteve presente na conferência de imprensa de Pepa, na antevisão do jogo com o Marítimo, na companhia de André Pereira, um dos apoiantes da candidatura de António Miguel Cardoso. À margem da abordagem ao jogo com o Marítimo, Pepa falou sobre o processo eleitoral, que resultou na saída de Miguel Pinto Lisboa, responsável pela sua contratação."Tenho de enaltecer o que aconteceu ontem, aquilo a que assisti na tomada de posse foi marcante. Só demonstra a grandeza deste clube. Mais do que arrepiado, aquilo é enorme, este clube é enorme pela paixão. O Teatro Jordão estava cheio e se houvesse mais lugares, mais pessoas estavam lá dentro. Por isso sente-se este clube como poucos", começou por dizer."Vou por uma pedra sobre este tema. Tenho de agradecer ao ex-presidente pela aposta que fez e pelo trabalho que fez. Dou as boas vindas ao presidente e à sua equipa. Queremos todos ser felizes, só todos juntos podemos atingir os nossos objetivos. Estamos todos juntos nesta caminhada que é dura e muito difícil", acrescentou o técnico dos vimaranenses.