O triunfo do FC Porto na final da Taça de Portugal permitiu que o V. Guimarães se qualificasse para a 2ª pré-eliminatória da Conference League, num cenário que deixou Pepa bastante satisfeito."Estamos onde temos de estar. Foi uma época muito difícil, com vários obstáculos e intermitências. Estivemos sempre unidos e a força de uma equipa unida, do campo às bancadas, não conhece limites. Conseguimos o regresso à Europa. Obrigado aos nossos sócios e adeptos: foram inexcedíveis e apoiaram sempre o Vitória, mesmo nas alturas mais complicadas. Aos jogadores, equipa técnica e todo o staff um obrigado. Por tudo isto somos e seremos #TodosPor1 com a certeza que na próxima época voltaremos ainda mais fortes, coesos e sempre a querer mais e melhor", escreveu o técnico nas redes sociais.Os vimaranenses terminaram o campeonato no 6º lugar.