Pepa e a visita ao Marítimo: «Só o melhor Vitória vai conseguir trazer os três pontos»

O V. Guimarães visita no domingo o Marítimo (15h30), para a 26.ª jornada da Liga Bwin. Um jogo no qual Pepa espera dar continuidade ao bom momento da equipa, após o triunfo sobre o Famalicão."Procuramos e precisamos sempre de vitórias. Fizemos realmente um grande jogo, mostramos carácter, personalidade. Antes de ganhar temos de nos sentir confortáveis, que foi o que aconteceu. Mas isso está para trás. Agora, queremos muito dar continuidade. Sabemos das dificuldades de jogar na Madeira, diante de um Marítimo que está a fazer uma recuperação fantástica com o Vasco [Seabra], que está a ter muito mérito no que está a acontecer. Mas, queremos fazer um grande jogo e trazer os três pontos.""É um adversário que vale muito. A qualidade individual estava lá, isto vai do conforto que se dá aos jogadores, daí o mérito da equipa técnica do Vasco. Conseguiram colocar a equipa muito mais confortável com bola e sem bola, raramente se desfaz à toa da bola. É uma equipa que constrói a três, bem trabalhada. Só o melhor Vitória vai conseguir trazer os três pontos. Acredito que vamos ter uma boa presença de adeptos e vamos fazer um grande jogo.""Não é desculpa nenhuma. Sentia isso enquanto jogador, por tudo. O clima nas ilhas, Madeira ou Açores, é diferente, a humidade e diferença de temperatura são diferentes. Depois, há outro pormenor, a própria relva pode parecer que está muito boa, mas é um terreno muito peculiar, muito específico, a própria terra é mais escura. É um terreno escorregadio, como no Santa Clara. Temos de nos adaptar porque são pormenores que fazem a diferença. Temos de estar preparados e ser competentes em todos os momentos. Mas, a bola é redonda e o campo tem duas balizas.""São todos. Não há tempo, só há tempo para trabalhar no dia a dia. Se alguma equipa perder no domingo não fica arredada do que quer que seja, mas ficam a faltar menos jogos. Sem tirar o foco do 5.º lugar, que está longe mas não impossível, temos de ir jogo a jogo. O nosso foco passa por lutar pelos três pontos em todos os encontros", concluiu.