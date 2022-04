'Goal' aponta Pepa como alternativa para o Fenerbahçe caso Jorge Jesus não se confirme

Jorge Jesus jantou com o presidente do Fenerbahçe no último sábado, em Lisboa, e partiu para o Brasil onde deverá 'maturar' o futuro nos próximos dias, garantindo desde logo que estava no país como "turista". Ora, à falta de resposta aos turcos que negaram o acordo com o técnico, as alternativas vão sendo desenhadas.De acordo com o portal 'Goal', Pepa é uma alternativa ao treinador de 67 anos que deixou o Benfica em dezembro último. O técnico do V. Guimarães tem contrato válido com os minhotos até junho de 2024 e está na primeira época no D. Afonso Henriques.O antigo avançado, de 41 anos, fez toda a carreira de técnico em Portugal. A nível sénior orientou a Sanjoanense, o Feirense, o Moreirense, o Tondela e o Paços de Ferreira antes de chegar ao Vitória.O Fenerbahçe, onda joga o português Miguel Crespo, é atualmente o segundo classificado do campeonato turco, atrás do líder Trabzonspor.