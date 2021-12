Pepa e as reviravoltas no marcador: «Se entrássemos a dormir...»

Pepa fez a antevisão do jogo com o Santa Clara (sexta-feira, às 18 horas)"Não há maior motivação que representar este clube. Temos a possibilidade da terceira vitória seguida, esse é o nosso foco porque as outras duas estão para trás. Concentração total porque sabemos das dificuldades que vamos encontrar. A qualidade que a equipa do Santa Clara tem não tem nada a ver com a classificação que ocupa. Todos nós conhecemos as dificuldades do campo, do clima e do relvado. Mas isso não serve de desculpa. Temos de ser competentes para ir atrás dos três pontos"."Temos de estar preparados. Sabemos que notou-se muito bem o que o Nuno queria. A equipa estava a assimilar essa ideia de jogo. A ideia estava lá, estava diferente, quem sou eu para dizer se estava melhor ou pior. Há muitas formas de chegar ao sucesso, de que se domine bem o processo. Acredito que pode haver ali duas nuances, uma que passa por manter o percurso que tinham com as dinâmicas apresentadas, ou então voltarem um pouco ao passado recente, que tantos pontos lhes deu. Temos de estar preparados para as duas. Estamos preparados pare essas duas situações, mas acima de tudo temos de potenciar o que temos feito de bom. Temo de ser iguais a nós próprios""Podemos ver sempre de duas formas. Há o lado negativo, em que entramos a perder, e há ao lado positivo. Deve-se à capacidade de resiliência da equipa, o jogo tem 90 minutos. O placard é feito de golos e nós não estamos a conseguir marcar primeiro do que o adversário. Se entrássemos a dormir, a não querer mandar no jogo desde o primeiro minuto, estava preocupado. Mas, temos sido fortes nas entradas, contudo temos sido castigados. Temos de ser mais competentes na transição defensiva e ser mais competentes a marcar. No podemos fazer um drama disso. Se não tivéssemos volume ofensivo, isso sim era preocupante. Quem procura a felicidade vai ser mais feliz"."Os jogadores com quem trabalho são os melhores e vou com eles para a luta em qualquer lado. Os erros acontecem em todo o lado, em todas as zonas do campo, com todos os jogadores. Acredito em todos os jogadores. Só há um caminho, o trabalho. Todos nós cometemos erros, eu sou o principal. Queremos ter todos os jogadores disponíveis, para dar alguma estabilidade. Há algumas posições em que precisamos de alguma estabilidade e não a temos tido. Mas, vejo as coisas pelo lado positivo, é a oportunidade para outros jogadores. Na linha defensiva todos têm tido minutos. É mau, por um lado, porque não há frequência de jogos para todos, mas olho pelo lado positivo, porque todos mostram que são capazes e competentes"."Não é um balde de água fria. Saímos dessa competição com um percurso de três vitórias e um empate, com 10 golos marcados. Fizemos de tudo para chegar à Final 4, não podemos podemos ficar à espera de terceiros. É o formato da competição, não vale a pena estar a dizer se concordo ou não. O que dependia de nós, fizemos o percurso, com três vitórias e um empate com o Benfica. Já dei os parabéns a quem ficou em primeiro lugar no grupo, por um golo. Fizemos tudo o que podíamos fazer"."Completamente. O futebol português é fortíssimo em potenciar jogadores, em rentabilizar activos, o Vitória não foge à regra. A sintonia é total com a direção, com o presidente. São situações normais. Cabe-nos potenciar ao máximo todos os jogadores. Para nós é um motivo de orgulho quando estão bem e a ser falados. Vemos isso com toda a naturalidade. É sinal de que os jogadores estão a evoluir"."O nosso pensamento é o Santa Clara, o jogo que vamos ter. Não temos tempo para pensar se vai sair o A ou B. Isso acontece com naturalidade. Estávamos a perder tempo a pensar nesse tipo de situações, porque ainda não aconteceu nada. Está tudo disponível, tudo apto. Uma coisa de cada vez. O presente é este. O foco total é no Santa Clara porque são três pontos muito importantes, que queremos conquistar"