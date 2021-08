Pepa e o apoio dos adeptos: «Estavam 500, mas se houvesse mais, mais vinham»

Pepa elogiou a "boa organização e personalidade" dos jogadores do V. Guimarães no empate (0-0) na deslocação ao terreno do arquirrival Sp. Braga, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin.





Em declarações no final da partida, o treinador dos vimaranenses sublinhou o apoio dos adeptos que apesar de serem apenas cinco centenas, fizeram-se sentir desde o início ao fim no Estádio Municipal de Braga."Sensações boas. Um ambiente fantástico, os nossos adeptos foram incríveis. Estavam 500, mas se houvesse mais, mais vinham. Em relação ao jogo, organização tremenda. O resultado merecia ter jogo. Sinto que faltou-nos agredir mais, porque se calhar pecámos pelo volume ofensivo que temos tido e pelas características. Devíamos ter explorado mais a profundidade. Perdemos bolas a tentar sair limpo e nem sempre dá. Mas tenho de realçar a capacidade de luta, a organização. A equipa está a crescer. Queríamos ter mais volume ofensivo, mas fomos uma equipa muito adulta dentro de campo. Boa organização e personalidade", começou por dizer o técnico dos vimaranenses, aos microfones da Sport TV."Não foi enervar, faltou foi capacidade de perceber o momento. Nem sempre conseguimos sair apoiado há situações que pedem ataque mais rápido de profundidade. Sabíamos que nas variações havia essa capacidade na largura dos centrais e aí não fomos tão inteligentes. Procurámos sair mais curto e perdemos algumas bolas. Pusemo-nos algo a jeito. Sempre que saíamos a agredir mais o adversário, criávamos oportunidades. Foi um jogo. Faltou-nos agredir mais.""As casas são construídas de baixo e isso é de realçar. Temos tido a capacidade de manter a baliza a zero. Tendo a baliza zero estamos mais perto de ganhar. Faltou-nos ser mais agressivos no ataque à profundidade.""É arrepiante a paixão que têm. No aquecimento ver os jogadores a olhar para cima e os adeptos a puxar. No final, aplaudiram os jogadores", terminou.