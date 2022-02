Pepa e o dérbi com o Sp. Braga: «Temos de deixar tudo dentro do campo, tudo mesmo»

À espera de um "ambiente fantástico" em casa, Pepa antevê um dérbi apaixonante diante do Sp. Braga. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do V. Guimarães não escondeu a ansiedade pelo jogo de amanhã (20H30), não fugindo às questões sobre o mercado de transferências"Espero um ambiente fantástico para um dos dérbis mais apaixonantes do futebol português. Sentimos um apoio tremendo quando fomos jogar a Braga e agora é em nossa casa. Temos sido fortíssimos em nossa casa, esperamos um apoio muito forte do primeiro ao último minuto. Temos de ser iguais a nós próprios, muito fortes dentro do campo, porque é essa a única forma de conseguirmos ganhar o jogo. É um jogo especial. Não vale a pena dizer que é apenas mais um jogo, é um jogo especial. Tenho a certeza que aqui o ambiente vai ser muito mais quente, por tudo. Estamos prontos, ansiosos que chegue o jogo."Tem sido difícil. Mais do que falar dos guarda-redes, defesas ou médios, temos é de olhar para dentro. Em muitos momentos tem-nos faltado atitude competitiva. Infelizmente tem sido recorrente. Posso partilhar, sou o primeiro a compreender um erro individual, um golo falhado debaixo da baliza, não podemos nunca é baixar os braços. Tem-nos faltado essa atitude competitiva, que já tivemos noutros jogos, como frente ao Belenenses e Benfica, para a Taça da Liga. Temos de deixar tudo dentro do campo, tudo mesmo. Se não estivermos no nosso limite de atitude competitiva, seja quem for vai fazer-nos sofrer e somos nós que queremos fazer sofrer os nossos adversários. Se já o fizemos, temos de o voltar a fazer. Temos de ser muito mais competitivos, no limite mesmo"."Vou ser coerente com o que tenho dito. Estamos preparados para seguir este caminho, de apostar e lançar jovens. Perdemos três jogadores que eram influentes, o capitão André André, o Sacko, que tem uma energia muito positiva no balneário, treino e jogo, e o Marcus, que tem um talento fora de série, acima do normal. O mercado é o que é, temos de estar preparados porque ficam outros jogadores que terão a oportunidade de aparecer. Somos capazes de mais e melhor, chega de balelas, podemos errar em muita coisa mas não podemos errar na paixão e entrega pelo jogo. Quando se tem essa paixão estamos mais próximos de fazer grandes jogos"."O Bruno ainda não está preparado, vamos ter um bom tempo para termos o Bruno a 100 por cento porque não competia desde finais de novembro. As características dele, a personalidade e o conhecimento do clube levam-me a crer que nos vai ajudar muito. O Geny tem talento, qualidade, não teve tempo para se afirmar na Liga. Estamos cá para o ajudar a potenciar nesta segunda volta em que queremos fazer mais e melhor"."A semana foi diferente porque temos a noção do que não fizemos e temos de fazer. A resposta tem de ser dada dentro do campo. Estamos num momento que não é positivo, mas compete-nos estar focados no que podemos fazer. É o colectivo que tem de emergir e saltar à vista. Estamos com o foco total no jogo"."Sobre a estatística não podemos fazer nada, é história. Não nos podemos agarrar a isso. É um jogo especial para todos nós, para a cidade e os adeptos, mas isso não nos pode inibir ou amedrontar. Se estivermos juntos, unidos e tivermos atitude competitiva vamos fazer um grande jogo. Temos de deixar tudo em campo, a nossa pele. Esse é o sentimento que temos de levar para casa".