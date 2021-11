Pepa e o duelo com o FC Porto: «Mais do que esperar o erro, temos de procurar promovê-lo»

Pepa fez este sábado a antevisão ao encontro de amanhã com o FC Porto, marcado para as 20h30, tendo pedido inteligência aos jogadores para o duelo no Dragão, palco onde esperar entrar "o melhor V. Guimarães"."O nosso momento faz parte da época, uns menos bons e outros melhores. O momento menos bom foi a eliminação da Taça de Portugal porque tínhamos a ambição de chegar à final, sobre isso não podemos fazer mais nada. O sol nasce todos os dias e temos de olhar em frente e nada melhor do que um palco que é difícil. Temos de estar ao nosso melhor, preparamo-nos para isso. Temos de ter inteligência para disputar um jogo muito intenso e em que a dificuldade vai ser extrema. Só o melhor Vitória, aquilo que queremos sempre, pode conseguir o melhor resultado"."Cria muitas dificuldades. É uma equipa que defende de forma diferente da época passada, aquela primeira linha de pressão está diferente. No jogo recente, na casa do Liverpool, o FC Porto fez uma pressão muito alta, muito forte, e roubou bolas no meio campo ofensivo. É uma equipa que ainda está mais competente do que no passado, porque os processos evoluíram. A procura da profundidade está mais objetiva no corredor central. Mas, focamo-nos muito no que podemos fazer e sentimos que é possível agredir e criar dificuldades ao FC Porto. Nesse jogo de equilíbrios, temos de nos focar em ser competentes para anular os pontos fortes do FC Porto, que são muitos. Temos capacidade e condições para agredir o FC Porto. Mais do que ter muita personalidade temos de ser muito inteligentes nos quatro momentos do jogo"."É essencial ganhar duelos contra o FC Porto, o Moreirense, seja contra quem for. Se nos agarrarmos aos piores 45 minutos que me lembro, olhamos para isso e vemos mais coisas negativas do que positivas. Foi uma segunda parte muito má, mas essa situação está falada e dissecada. Temos de nos agarrar ao que há fizemos de muito bom. Temos o foco totalmente no jogo de amanhã, vamos ter o melhor Vitória, intenso, muito solidário, que tem de ter muita inteligência nos quatro momentos do jogo. Nada melhor do que ter um desafio destes. Se tivéssemos sido eliminados da Taça de Portugal com uma segunda parte igual à primeira a frustração seria a mesma, mas sairíamos do campo de cabeça bem levantada. Quem tem medo de perder, erra e perde... não nos escondemos de nada. O desafio é difícil, mas 'bora', venha ele. Estamos focados apenas na vitória, não podemos ter receio de jogar e devemos mostra-nos muito intensos frente a uma equipa que consegue abafar qualquer equipa nos primeiros 15/20 minutos"."Temos mais um dia. Às vezes, 24 horas é muita coisa"."Estes jogos são de muitos duelos, muito intensos, a velocidade do jogo é muito alta. A boa campanha que as três equipas estão a fazer na Champions é o reflexo da qualidade enorme que existe em todas as equipas, isso faz com que estes jogos nos levem ao limite das dificuldades. Temos de estar sempre no nosso limite, quando não estamos no nosso limite ficamos uma equipa banal e não temos tempo para isso. Temos de estar no nosso melhor, mais do que a personalidade é a inteligência. Percebemos onde podemos ferir o e agredir o FC Porto. No papel é uma coisa, dentro do campo é outra. Mais do que esperar o erro, temos de procurar promover o erro"."Não vou comparar Benfica, FC Porto ou o Sporting. Na minha opinião, o FC Porto está mais forte do que no ano passado. Por isso, vamos ter de ser o melhor Vitória da época, com ou sem bola"."Eles que se preocupem em anluar os nossos. Temos de nos preocupar em anular o Luís Diaz e os outros. As individualidades tornam os colectivos fortes, os adeptos gostam disso. Queremos é ter os melhores lá dentro".