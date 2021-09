Pepa e o empate com o Arouca: «Pusemo-nos a jeito»

Um golo de Pité, aos 90+4 minutos, valeu este sábado ao Arouca um empate a dois golos na receção ao Vitória de Guimarães. Ricardo Quaresma, aos sete minutos e Tiago Silva, aos 72, deram dois golos de vantagem aos minhotos, mas Armando Evangelista foi ao banco buscar a igualdade, selada pelo palestiniano Oday Dabbagh, aos 76, e o ex-jogador do FC Porto B. No final da partida, Pepa não escondeu a tristeza.





"É um empate que custa muito a digerir. E é responsabilidade nossa. Tivemos oportunidades claras para fazer o 2-0 ainda na primeira parte. Pusemo-nos a jeito. O Arouca sempre acreditou, começou com jogo direto na segunda parte quando estávamos a controlar bem a profundidade. Serve de lição, não vale a pena apontar o dedo a ninguém. Aprendemos como equipa. Temos de ser mais eficazes a simplificar as coisas na fase de construção, na linha defensiva. Mais eficazes, mais frios, mais pragmáticos. Nas duas oportunidades, o Arouca marca. Mérito deles, demérito nosso. Não aproveitámos o que o jogo nos deu por culpa nossa. Quando assim é, sabe a derrota", referiu."É um coletivo e os erros pagam-se caros. Não aponto o dedo a ninguém. Aqui erramos todos. Temos é que, com o caudal ofensivo que temos, fazer mais golos, para não correr estes riscos. Uma situação que parecia tranquila dá nisto. Temos de fazer mais à frente e atrás", concluiu.