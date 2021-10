Pepa e o golo do Marítimo: «Aquela baliza parece que chupa a bola para dentro»

Pepa aproveitou o tempo de antena na 'flash-interview' após a vitória (2-1) do Vitória de Guimarães frente ao Marítimo, em jogo a contar para a nona jornada da Liga Bwin, para parabenizar a qualidade, o esforço e a concentração que os seus jogadores demonstraram esta sexta-feira.





"Tenho de realçar a qualidade do jogo que fizemos, com muitos remates, muitos cantos, muito volume ofensivo. Tivemos muita infelicidade em não fazer alguns golos mas a procura do golo aconteceu desde o princípio ao fim. Os adeptos deram-nos uma força tremenda", atirou o técnico dos vimaranenses, em declarações aos microfones da 'Sport TV'."Aquela baliza parece que chupa a bola para dentro. Sofremos um soco tremendo, mas fomos felizes. Procuramos e merecemos. Tenho de dizer que me senti muito triste quando sofremos o golo, porque por aquilo que a equipa estava a fazer não merecia um castigo. Mas, o jogo não tinha acabado e surgiu o golo da vitória", acrescentou, terminando: "Fizemos de tudo, com qualidade e velocidade no jogo. Estar por cima muito tempo requer muita concentração. No golo do empate senti uma injustiça tremenda, mas ainda havia tempo para procurar repor justiça, o que aconteceu."