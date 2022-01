Pepa e o interesse do Sporting em Marcus Edwards: «Jogadores estão a ser valorizados»

Na antevisão ao jogo com o Portimonense, Pepa abordou igualmente o mercado de transferências."Temos de ver o interesse nos nossos jogadores com naturalidade. É sinónimo de que temos qualidade no plantel, que os jogadores estão a ser valorizados. O Vitória é um clube que promove os jogadores"."Não vou estar a comentar notícias ou rumores. Andamos a sofrer golos há 12 jogos seguidos, temos de ser muito mais competentes. Mesmo com essa falta de eficácia defensiva, antes do último jogo éramos a quarta ou quinta melhor defesa do campeonato. Mais do que palavras, dentro do campo temos de voltar a ser mais intensos, mais competitivos e mais competentes".