Pepa e o jogo com o Vizela: «Vai ser um espectáculo tremendo dentro e fora de campo»

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez este sábado a antevisão ao jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin com o Vizela, a disputar no domingo pelas 15H30."Confiança. Estatisticamente, quando se ganha um jogo estamos sempre mais próximos de ganhar outro, pela confiança e memória recente. Mesmo antes do jogo com o Estoril víamos uma equipa confiante, dominadora, com muito volume ofensivo. No jogo com o Estoril conseguimos ser mais tempo aquilo que pretendemos ser, ter aquela constância e regularidade. Todos nós temos noção de que quando isso acontece somos mais fortes. O que está para trás, fica para trás, agora queremos dar continuidade. O que faz sentido é o próximo jogo, o foco está neste encontro. Vai ser um jogo fantástico a todos os níveis"."Espero um grande jogo dentro e fora do capo. O Vizela tem uma equipa intensa, com uma classificação que não tem nada a ver com o que tem dado ao jogo. No próprio resultado em nossa casa, sem por em causa nada, viu-se um adversário de peito aberto a jogar olhos nos olhos. Ficou bem patente o que vamos encontrar, uma equipa intensa, agressiva, que disputa o jogo. Queremos desfrutar do ambiente, do jogo. Mais uma vez, não vamos sozinhos para dentro do campo porque vamos ter um apoio tremendo. Gostamos destes ambientes quentes, saudáveis, duas equipas que gostam de ter os olhos na baliza adversária, isso vai ser muito bom para o jogo, mas o nosso foco e responsabilidade é fazer um grande jogo e procurar os três pontos"."É uma preocupação, mas não podemos estar sempre a pensar em não sofrer golos. Para não sofrer golos o que temos de fazer? Esse é o nosso desafio. Não vale de nada estar com um pau na mão e dizer que não podemos sofrer golos. Temos de minimizar os erros, estar tranquilos e trabalhar o que dominamos, que é o processo de treino e jogo. Mais do que não sofrer golos há um processo, temos de ser fortes e competentes no processo defensivo. É o processo que os vai levar a ser mais competentes"."Tem estado connosco, com boa cara. O miúdo tem estado muito tranquilo. A partir do momento em que trabalha connosco é opção, ele e todos"."Há coisas que não posso partilhar, conversas que ficam entre o treinador e o jogador. Uma coisa é certa, todos estão com grande capacidade e vontade para ir para o jogo"."É sempre bom. Não nos vamos queixar quando não temos muitas opções, mas não vou ser hipócrita. Quantas mais opções tivermos para o treino e jogo mais competitivos vamos ser, mais dores de cabeça temos para escolher o melhor 11. Ganhamos todos com isso. Temos de ficar com azia por não ser convocados ou não entrar no 11, é isso que nos vai fazer crescer"."É o que é. Vivemos com naturalidade este mercado. Temos opções cá dentro e boas. Temos de nos focar no que controlamos, o treino e o jogo. Depois de fechar estamos cá para avaliar, até lá o nosso foco é o jogo com o Vizela, um jogo intenso, contra uma equipa boa, muito corajosa. Queremos ser dominadores muito intensos no jogo. Vai ser um espetáculo tremendo fora e dentro do campo".