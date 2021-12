Pepa: «É o primeiro jogo em que tenho três penáltis a favor. É sinal de que criamos oportunidades»

Num jogo de loucos, com sete golos, quatro penáltis e um cartão vermelho, o V. Guimarães deu a volta por cima e transformou uma desvantagem por 2-0 numa. Após a partida da 14ª jornada da Liga Bwin, Pepa reforçou que sempre acreditou no triunfo, não fugiu ao tema dos penáltis e abordou as diferentes formações táticas que os vimaranenses podem utilizar.

"Acreditei e acreditámos sempre [na vitória], acima de tudo pela entrada que fizemos. Tivemos uma entrada muito forte, com oportunidades de golo, mas sabíamos que o Tondela era forte na transição e na organização com bola. Foi das melhores entradas no nosso estádio, mas sofremos dois golos em transições e ficámos com a defesa com amarelos. Para quem quer jogar com as linhas altas, ficámos muito limitados", lembrou o treinador, que viu a equipa sofrer os primeiros dois golos do encontro, aos 18' e 27'.

"Não é fácil. A equipa ficou abalada, mas teve energia, nunca deixou de acreditar. Já aconteceu mais vezes [dar a volta ao resultado]. Corremos riscos desde o início. Acabámos por virar o resultado com 20 remates. É o primeiro jogo em que tenho três penáltis a favor. Isso é sinal de que criamos oportunidades. Tivemos muitas ações dentro da área do Tondela", explicou Pepa.

Além dos quatro penáltis assinalados (três para o V. Guimarães e um para o Tondela), ainda foi mostrado um cartão vermelho a Manu Hernando, algo que não impediu os beirões de causarem perigo, na visão de Pepa. "Tivemos ali dois momentos em que sentimos que não estávamos bem. Foi no momento do 2-0. A equipa ficou muito abalada. Depois, na segunda parte, com muito mérito do Tondela, permitimos que nos incomodassem a jogar com menos um elemento durante 10 minutos, antes de fazermos o quarto golo. O jogo esteve em aberto por momentos", garantiu.



4-4-2 ou 4-3-3? Depende...

"Hoje, estivemos melhor no [sistema tático] 4-3-3 do que no 4-4-2. Estamos identificados com as duas situações. Há momentos em que o jogo pede dois pontas de lança e outros em que não. Temos de ser mais eficazes e competentes. A reação à perda está a funcionar, mas, por vezes, temos de ser melhores no posicionamento", explicou Pepa, que vê o V. Guimarães no quinto lugar, de forma provisória, com 22 pontos. O Tondela segue com 12, na 12ª posição da liga Bwin.