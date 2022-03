Pepa e o reencontro com Marcus Edwards: «Tem aquele aspeto meio soneca mas gostamos dele»

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Sporting da 27.ª jornada da Liga Bwin, a jogar amanhã pelas 20h30."Aconteceu a intermitência tantas vezes esta época que é normal a pergunta. Digo o mesmo que depois do jogo com o Benfica, perdemos 3-0 mas ficámos em paz nesse jogo. A equipa parece que deixou de ter aquela desconfiança. Vamos para o jogo com tudo, mas vamos ser o melhor Vitória ou aquele que não tem feito grandes exibições? Do que temos sentido, da confiança do reencontrar do conforto da equipa, acredito que vamos estar ao nosso melhor. E temos de estar porque vamos encontrar uma grande equipa, o campeão nacional com todo o mérito. É uma equipa que dispensa apresentações, que se reforçou bem, tem o Marcus, o nosso miúdo, um jogador com um talento impressionante, e o Slimani. O Sporting ficou fortíssimo, mas também estamos num bom momento"."O Sporting tem uma panóplia muito grande de soluções, outras nuances na construção. São nuances que trouxeram mais qualidade à equipa do Sporting. É uma equipa que consegue sair curto, como se conseguiu ver no jogo com o FC Porto, que ganha duelos individuais, que consegue esticar o jogo sem problemas porque tem qualidade no passe. Tem a largura sempre garantida, um bom jogo interior. É fácil identificar tantas coisas positivas, difícil é anulá-las. Sentimos que somos capazes de anular o melhor do Sporting e colocar em campo o nosso jogo, por que é isso que nos vai dar conforto. Temos de ser muito competentes com bola, roubar a bola ao Sporting, criar-lhes desconforto"."Tivemos uma entrada muito forte no campeonato, com muito volume ofensivo, a dominar os jogos, a criar oportunidades. Agora temos este conforto, que surge já depois do jogo na Luz, em que a equipa se encontrou apesar de ter perdido. Já não podemos voltar atrás, este espírito de entrega não pode voltar atrás. Em oito jogos temos cinco finais em casa e queremos muito ter aqui o inferno branco nas bancadas. Dentro do campo, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mais do que pensar como podemos anular o Sporting, a única forma de conseguir desfrutar o jogo é com bola, é aí que temos de ser competentes. Não podemos ter medo de errar, temos de ter paciência e coragem"."O reencontro é um motivo de satisfação. É um miúdo de que nós gostamos. Apesar de ter aquele aspeto meio soneca, gostamos todos dele. Temos saudades dele, não só pelo que ele é como jogador, mas também como pessoa. O Marcus está do outro lado, conhecemos, sabemos que é muito imprevisível, como outros jogadores. O que é inegável na nossa equipa é a entrega e a atitude. Se dermos a vida dentro do campo, os adeptos vão estar connosco até ao fim"."Não podemos embandeirar em arco, já passou. Depois das derrotas seguidas, não foi fácil. Foi muito importante ganhar os dois jogos, mas já está para trás. O futebol é isto. Tivemos uma volta olímpica contra o Sp. Braga e depois somámos derrotas. O que nós queremos é dar continuidade à estabilidade emocional, independentemente dos resultados"."O Gil está a fazer uma época tremenda, fantástica, nas temos de olhar para nós. São oito jogos, 24 pontos, nove pontos ainda é muito, mas vamos jogo a jogo. O Gil está fortíssimo, a fazer uma época de sonho. Mas, temos de olhar para nós, senão isso não nos vale de nada"."Já falei o que tinha a falar. É uma direção nova, com pessoas diferentes, que querem dar tudo pelo clube, como as pessoas que estavam antes deram"."É importante manter o 11. Éramos das equipas que mais vezes trocava os jogadores, raramente não trocamos os jogadores. A baliza a zero é uma sequência. Não permitimos muitas oportunidades nos últimos dois jogos, esse é o caminho. Conseguimos com naturalidade, espero que possamos fazer isso outra vez".