Pepa e o regresso dos adeptos às bancadas: «São 96 mas vão parecer muito mais»

Pepa fez este sábado a antevisão do jogo com o Casa Pia (amanhã, 18 horas) da 1.ª fase da Allianz Cup.





Jogo com o Casa Pia representa passo para chegar à Fase de Grupos da Allianz Cup? "É o objetivo, não o escondemos, dar um passo em frente. Há um micro objetivo muito curto, no espaço de uma semana, em que temos essa obrigação e responsabilidade, porque queremos muito estar na fase seguinte. Não vale a pena queimar etapas, pensar no que vem a seguir. O que interessa é o jogo de amanhã, a eliminar, de mata mata. Queremos ter qualidade de jogo, dar continuidade ao que fizemos. Acima de tudo, o foco é passar a eliminatória e entrar na fase de grupos. Queremos muito estar lá, temos essa responsabilidade".





"O foco vai para o jogo de amanhã. O jogo com o Leixões está para trás. Tivemos coisas positivas, outras menos boas. Temos um caminho para crescer. O jogo é fora, mas o nosso objetivo não se altera. Temos de dar continuidade para consolidar uma ideia forte, um espírito muito intenso. Com naturalidade as coisas vão acontecer"."Há certas equipas que são menos difíceis de analisar. O Casa Pia é uma equipa que tem um treinador com um trabalho muito bem feito, que conheço bem. Nota-se bem a forma como está muito bem organizado dentro de campo. Percebemos onde podemos ferir e agredir o Casa Pia. Acima de tudo, temos de perceber que o nosso crescimento está a ser visível. Amanhã é que é o momento, o tribunal, o momento de jogar. Queremos muito tomar conta do jogo, sermos dominantes. O jogo vai requerer muita concentração e rigor"."É impossível estar 90 minutos por cima, seja contra quem for, um adversário da Liga 3 ou II Liga. Temos de ter capacidade de não nos desviarmos do que pretendemos. Nem sempre vamos conseguir estar a pressionar alto. Temos de saber identificar os quatro momentos do jogo e não entrar em desorganização ou desespero por sentir que o adversário pode criar algum ruído. O mais importante é a forma como podemos reagir a isso, não entrando em desespero em termos táticos"."O mais importante são os pensamentos do Vitória estar alinhados. Temos tido paciência, temos de ter muito critérios nas escolhas. Para vir alguém tem de ser para ajudar, acrescentar e ser ajudado. Estamos alinhados na comunicação e pensamento".São todos, a partir do momento em estão aptos clinicamente e fisicamente. Todos os que estão aptos são opção".É fantástico para o futebol, ainda para mais para o Vitória que é um clube especial. Isolando o que interessa, o Vitória, se os adeptos do futebol já são especiais, estes são o quê? São 96, mas se fosse possível mais lá estariam. Será com o sorriso na cara que vamos ter os adeptos ao nosso lado. Já os vi do outro lado. São 96, mas vão parecer muito mais. Esta abertura para os adeptos é fantástica. Não tenho dúvidas que a equipa pode beneficiar disso. Quantos mais tivermos, mais ajuda vamos ter. Estes adeptos são especiais e cabe-nos a nós alimentar essa chama. Queremos que tenham orgulho do que fazemos dentro do campo".