Pepa: «É uma frustração tremenda não termos vencido o jogo»

Pepa lamenta que o V. Guimarães não tenha saído de Portimão com a vitória, isto após se registar um 1-1 final diante do Portimonense."É uma frustração tremenda não termos vencido o jogo. Para nós, são dois pontos perdidos. Notou-se alguma ansiedade na equipa, com receio de errar. Foi um jogo de grande intensidade, fomos uma equipa muito coesa, com muita alma, e este é o caminho que devemos ter. Tivemos algumas decisões erradas, mas tenho de realçar a entreajuda que tivemos. Esse é o caminho para regressarmos às vitórias rapidamente. Se analisarmos o jogo, os primeiros 15 minutos acertámos bem e obrigámos o Portimonense a jogar com bolas mais longas, o que fez com que não tivesse tido oportunidades de golo. Na segunda parte, não houve oportunidades, mas aconteceram coisas que já nos têm acontecido. Nos últimos minutos, o Portimonense, depois do golo, condicionou a nossa ação", referiu o técnico do V. Guimarães após o apito final.