Pepa: «Edwards? Anda com boa cara e bem disposto, está completamente tranquilo»

O treinador do V. Guimarães, Pepa, abordou, este sábado, em conferência de imprensa, a partida com o Estoril, da 19.ª jornada da Liga Bwin, que se realiza este domingo pelas 15H30, no Estádio D. Afonso Henriques."É bom voltar a casa e a resposta que queremos é uma resposta forte de tudo e de todos, sabemos exatamente o que temos de fazer e que a resposta tem de ser dentro de campo. Apesar de tudo o que tem acontecido, dependemos apenas de nós. Mais do que olhar para trás, temos de olhar para a frente, para o que falta e para o que está à nossa mercê. Temos de revelar muita vontade de ir para dentro do campo, sem medo de errar porque quem tiver medo de errar vai errar mais vezes"."No jogo com o Portimonense não baixámos porque quisemos, no jogo as melhores oportunidades foram nossas. Quando falo do medo de errar não falo apenas do último jogo, quando temos alegria chegamos ao último terço com volume. Estamos de volta à nossa casa, estávamos com saudades porque parece que foi há muito tempo. Em casa temos sempre um apoio tremendo, jogamos com isso a nosso favor. Nos é que temos de puxar pelos adeptos e fazer um grande jogo, ir lá para cima, para onde queremos"."O Estoril não alterou muito, tem conseguido ser consistente ao longo do campeonato em termos exibicionais. É uma equipa que tem mantido o registo, mesmo do tempo da 2.ª Liga. Está identificado o jogo do Estoril, fizemos um bom jogo na primeira parte do jogo da primeira volta. Vamos encontrar uma equipa boa, bem orientada. Temos de pensar em nós, no último jogo não tivemos nada a apontar em termos de luta e entrega. Agora, vamos acrescentar a qualidade que temos, que não conseguimos apresentar tantas vezes como queríamos no último jogo. Agora, temos de acrescentar a razão e a qualidade. Se isso acontecer vamos realizar um grande jogo"."Na equipa, nada. O Marcus anda com cara boa, bem disposto. A cabeça está no sitio, o miúdo está focado, tranquilo, vamos vê-lo amanhã a fazer o que mais gosta e o que melhor sabe. Ele está completamente tranquilo"."Completamente tranquilo em relação a isso, como estou de resto com as questões da Covid-19. Tenho de reagir com um sorriso na cara e desejar que estejam todos bem em casa, com as suas famílias. Temos de pensar que quando não está um, está o outro"."A única coisa que posso lamentar é esta dificuldade em dar continuidade ao onze. Não serve de desculpa, mas não temos conseguido dar estabilidade ao onze, seja por castigos ou Covid-19. Surgem oportunidades para outros jogadores, temos um plantel preparado. Queremos rapidamente voltar às vitórias. Queremos ter intensidade"."Se me dessem a escolher, ter assim os casos ou ter uma razia de 10 ou 15, se calhar preferia a razia e ficava tudo resolvido. Mas não podemos fazer nada sobre isso. Lamentar não vale de nada, não vai mudar nada. É factual, falta esse tipo de estabilidade para repetir o onze. Não está a dar, não está a dar, ponto final. Temos de olhar uns para os outros, confiar no nosso trabalho e dar a resposta dentro do campo. Queremos devolver a alegria dos adeptos, por isso só pensamos nos três pontos"."Bruno Varela está de fora, assim como o Tiago Silva".