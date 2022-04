Pepa: «Este jogo tem uma importância capital, queremos muito 'tocar o céu'»

Pepa fez este sábado a antevisão ao jogo de amanhã com o Santa Clara e começou por abordar a ansiedade que os jogadores dos vimaranenses podem sentir por estar na luta pelos lugares europeus a três jornadas do fim do campeonato."Os jogos têm um peso cada vez mais decisivo, porque cada vez ficam a faltar-nos menos jogos. Em termos de ansiedade, tento passar a mensagem do contrário. Procuro fazer com que essa mensagem seja assimilada por todos. Uma coisa é termos a ansiedade de estar a lutar para fugir de coisas negativas, como a descida, aqui estamos atrás de algo que queremos muito, 'tocar o céu'. Este jogo tem uma importância capital. Vamos encontrar uma equipa com muita qualidade, bem orientada, mas sabemos da responsabilidade que temos. Podemos já fechar o 6.º lugar, mas não estamos a dizer que não queremos o 5.º. Essa é a única forma de poder alimentar a esperança de chegar ao 5.º lugar. Antes do Boavista e do Gil Vicente temos este jogo, que é o mais importante. Precisamos muito da ajuda dos nossos adeptos, porque temos sido fortes em casa. Queremos muito fechar o 6.º lugar para depois atacar o 5.º.""Depois de analisar o jogo é mais fácil. Tivemos pouca atitude competitiva. Temos sido muito sérios, muito competentes, intensos, mas faltou-nos essa intensidade no jogo. Ainda fomos a tempo, mas com bola faltou termos mais discernimento. Depois do golo parece que levamos uma chapada na cara e abrimos os olhos.""Queremos ter aquilo que nos faltou em Tondela, queremos olhar para o jogo desde o início. Às vezes o subconsciente diz-nos que vamos conseguir a qualquer minuto, mas não é assim. O Santa Clara tem perdido alguns jogadores, mas é uma equipa que está junta há muito tempo. A transição do Tiago para o Mário Silva foi muito bem feita, a equipa voltou a ter conforto na forma de jogar. O Mário conseguiu dar estabilidade à equipa, que perdeu muitos poucos jogos na 2.ª volta. É uma equipa com um jogo atrativo, por isso tem de ser o melhor Vitória em termos coletivos.""Não posso dizer nada porque o meu foco e o meu desejo é estar aqui. É um orgulho estar aqui. Tudo o resto é só barulho, é música.""Em princípio sim. A não ser que tenha alguma recaída, pode ser solução. Sentiu-se bem e espero que seja solução para o jogo de amanhã", concluiu.