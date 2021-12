Pepa: «Faltou tudo. Nós hoje desperdiçámos 90 minutos»

Pepa considerou que o V. Guimarães fez uma exibição aquém das expectativas frente ao Santa Clara (derrota por 1-0).

"Faltou tudo. Nós hoje desperdiçámos 90 minutos e isso na vida não se pode desperdiçar nem um minuto e hoje desperdiçamos. Não fomos iguais a nós próprios em termos de qualidade no processo ofensivo, onde normalmente criámos muitas oportunidades", começou por referir o treinador vimaranense.

"Quer dar os parabéns ao Santa Clara que foi melhor do que nós do primeiro ao último minuto. Houve algo que foi gritante e tem a ver com duelos, com primeiras bolas, com segundas bolas onde o Santa Clara ganhou praticamente tudo o que tinha a ver com duelos individuais e isso torna-se muito complicado", continuou.



Pepa exige uma resposta da equipa: "Temos de fazer mais e melhor. O campeonato são 34 jornadas e não nos podemos dar luxo de desperdiçar 90 minutos onde estão três pontos em disputa. Não podemos ter maus dias. Pode correr mal uma receção, um passe, pode correr mal muita coisa. Mas temos de sair sempre de campo com o sentimento que tudo fizemos. Mas hoje o que fizemos foi pouco".