Pepa: «Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e merecíamos ter ganho»

Após recuperar duas vezes de uma desvantagem de dois golos e impor um empate (3-3) diante do Benfica, o treinador do V. Guimarães elogiou a reação e a exibição personalizada da equipa minhota.





"Foi um grande Vitória durante o jogo todo. O Benfica tem mérito, porque o mais difícil é fazer golos no futebol. Fizeram três em quatro remates e não é fácil lidar com isso. Parecia que sempre que iam à área marcavam. Tivemos capacidade de reação, melhorámos e foi um jogo fantástico. No campeonato, o Benfica foi muito superior e mereceu ganhar, mas hoje o Vitória fez mais, com muito coração mas também muita qualidade. Fizemos de tudo para ganhar o jogo", analisou Pepa, aos microfones da Sport TV.O treinador dos minhotos elogiou ainda a atitude dos seus jogadores. "Tenho de dar os parabéns ao grupo pelo que fez frente a uma grande equipa. Tivemos várias oportunidades, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e merecíamos ter ganho", referiu Pepa, explicando em seguida as alterações que foi fazendo na equipa. "Queria mexer com o jogo. Às vezes fica tudo muito encaixado, pois as referências estão lá. O Benfica estava confortável mas tentámos criar ruídos diferentes, com jogadores diferentes. Não é fácil lidar com o que aconteceu no início do jogo, mas a equipa não foi abaixo e continuou a ter um rigor incrível", justificou.Relativamente às contas do apuramento para a final four, Pepa teve um discurso cauteloso. "Sabemos que não dependemos de nós, vamos ver o que acontece na última jornada. Quando desejamos o mal dos outros é mau sinal e não desejo mal a ninguém. O que tiver de acontecer, acontece. Estamos de consciência tranquila. O que podíamos fazer fizemos e fizemos muito bem", concluiu.