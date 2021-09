Pepa: «Fizemos um jogo épico»

Apesar do empate (0-0), Pepa era um treinador orgulhoso no fim do jogo frente ao Belenenses SAD.





"Foi um jogo épico. Queríamos muito ganhar, mesmo com menos dois quisemos ganhar o jogo. Tenho um orgulho tremendo pelo que fizemos dentro de campo. Quisemos sempre ganhar o jogo, isso é que me deixa emocionado. Não tenho de falar do árbitro, ele está ali para decidir. Custa muito o que aconteceu, porque foi ingrato. Com menos dois, quisemos ganhar o jogo. Não vou dizer que não nos deixaram, antes que não conseguimos", vincou.O técnico aproveitou ainda para deixar um agradecimento aos adeptos: "Nunca jogamos sozinhos, tivemos o apoio dos adeptos, fomos buscar forças onde pensávamos que não existiam. Ganhou-se aqui muita coisa neste jogo. Mais à frente, todos nos vamos lembrar deste jogo. Mesmo com menos dois, tivemos sempre os olhos na baliza. Demos a vida uns pelos outros, como se percebeu no lance do Rochinha, que foi disputar a bola ao primeiro poste. Foi preciso ter a cabeça fria, para não sair no banco. A equipa precisava de mim. Deu gosto de ver o que fizemos com menos dois. Fizemos um jogo épico, pena não termos ganho. Foi só um ponto, mas ganhámos muita coisa".