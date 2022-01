E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória deu continuidade à preparação ao jogo com o Vizela, esta quarta-feira, com uma sessão de treinos que já contou com Bruno Varela, Jorge Fernandes e Tiago Silva.Os três jogadores recuperaram da infeção por Covid-19 e foram reintegrados nos trabalhos, pelo que já podem ser opção para o dérbi.Sílvio também já ultrapassou a Covid-19, mas está a trabalhar para recuperar os índices físicos e, depois sim, juntar-se ao grupo.