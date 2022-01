Pepa garante Edwards com "boa cara": «Há conversas que ficam entre o treinador e o jogador»

O Sporting está a negociar com o V. Guimarães a transferência de Marcus Edwards. Sem adiantar grandes pormenores, Pepa assegurou este sábado que o jogador continua a trabalhar como sempre."Tem estado connosco, com boa cara. O miúdo tem estado muito tranquilo. A partir do momento em que trabalha connosco é opção, ele e todos", referiu o treinador."Há coisas que não posso partilhar, conversas que ficam entre o treinador e o jogador. Uma coisa é certa, todos estão com grande capacidade e vontade para ir para o jogo".