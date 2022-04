Pepa garante que "não há caso" com Quaresma: «Para mim não é assunto»

Pepa assumiu este sábado que o jogo de amanhã com o Tondela é "mais uma final" para o V. Guimarães, na antevisão ao encontro da 31.ª jornada da Liga Bwin. O técnico dos vimaranenses abordou ainda o facto de Ricardo Quaresma ter mostrado descontentamento nas redes sociais, depois de não ter sido opção no último jogo."Temos confiança total, não pelo que fizemos no último jogo mas por tudo o que tem vindo a acontecer, as exibições e a consistência que temos revelado. Temos este espírito de vitória, uma ambição grande e um foco bem implícito naquilo que queremos. No que depender de nós vamos fazer tudo para ganhar. Eram cinco finais, passaram a quatro, mas a energia vai toda para este jogo. É mais uma final e as finais mais do que se jogar, ganham-se.""Vamos ver se ainda será possível, vamos esperar que sim.""O foco é total no jogo. O foco dele está com a equipa, independentemente se renovar ou não. O Óscar é daqueles, como muitos, que dão tudo no treino e nos jogos. Independentemente do contrato acabar ou não, ele tem dado tudo pelo Vitória.""Aproveito para felicitar o Tondela pelo feito inédito de chegar à final da Taça de Portugal, um sonho que todos nós perseguimos em Portugal. Estão todos de parabéns, jogadores, equipas técnicas e estrutura. Sei muito bem qual é o objetivo principal do Tondela, uma casa por onde passei com muito orgulho, o seu foco passa pelo campeonato. A classificação vale o que vale. Depois de uma vitória aqui contra o Sp. Braga fomos jogar contra a B SAD e fizemos uma exibição má. Cada jogo tem a sua história, há qualidade e competência no Tondela, não podemos olhar só para os pontos que tem. É uma equipa que está bem trabalhada. Temos de estar no nosso melhor, olhar para nós e encarar o jogo como se fosse uma final.""Um papel pro-ativo e ativo. O Óscar é um profissional exemplar, acabe ou não o contrato. Não posso estar a falar sobre hipotéticos jogadores do Vitória, é com estes que contamos. Tenho de dar os parabéns a esta política de continuidade dos miúdos. Dá gosto vê-los a reforçar os vínculos. Uma coisa é lançar os miúdos por lançar, para inglês ver. Aqui eles foram lançados porque têm qualidade. É elevada a quantidade de jogadores que têm aproveitado a oportunidade.""Incómodo, não. Nesta vida temos opções, formas de lidar com as coisas. Para mim não é assunto. Tenho um grande respeito pelo Ricardo. São opções, independentemente da idade, do currículo, são opções. Vou ter sempre as minhas opções. Nada a apontar. O foco é a equipa. Compreendo a pergunta, mas é uma questão que faz parte do futebol. São opções que o treinador tem de ter.""Não há caso nenhum. Tranquilo. A energia e o nosso foco estão apenas no jogo de amanhã. Passamos por tanta coisa, conseguimos agora estar estáveis e não vamos deixar fugir isso por nada. Se não conseguirmos os três pontos é porque o Tondela foi mais forte do que nós dentro do campo", concluiu.