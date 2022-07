Pepa: «Idealizava outro tipo de saída»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fechou-se um capítulo e há outro que agora se inicia. Depois da polémica saída do V. Guimarães, Pepa arrancou ontem rumo à Arábia Saudita, onde vai orientar o Al Tai. De olhos postos na nova etapa, que encara com entusiasmo e ambição, o técnico não deixou, ainda assim, de falar do que ficou para trás, assumindo que gostava de ter saído do Minho de outra forma.

“Idealizava outro tipo de saída, com troféus, uma final, algo assim grandioso. Conseguimos o apuramento europeu e torço para que entrem na fase de grupos. Portanto, não sou de grandes mágoas. Foi um episódio, foi algo que aconteceu com a certeza de que tanto eu como o presidente estávamos a defender o melhor para o clube. Se calhar um de outra forma, outro de outra. Mas sem mágoa nenhuma”, disse, em pleno aeroporto, desvalorizando também o episódio com o presidente António Miguel Cardoso.

“Foi uma troca de argumentos. Estar a valorizar isso... Já passou. Prefiro valorizar o que disse o Bruno Varela em nome do grupo, é o que fica”, acrescentou, fugindo também à polémica com Ricardo Quaresma.

Orgulhoso pelo tempo que passou em Guimarães, Pepa garantiu que será mais um a torcer. “Fiquei muito contente pela vitória no primeiro jogo, muito satisfeito pelos jogadores. Tenho a certeza de que o Moreno vai fazer um grande trabalho”, apontou.

Relativamente ao futuro, o técnico diz que parte “com a máxima ambição” para a Arábia, mas com o desejo de voltar a Portugal. “O que falta? Títulos. Não me esqueço do Jamor”, atirou.

Elogios a André Almeida

André Almeida é o nome do V. Guimarães que agita o mercado. Questionado sobre a valia do médio, Pepa só teve elogios. “É um miúdo fantástico. Humilde, trabalhador, com muita qualidade. É mais um jovem da formação que deve encher os adeptos de orgulho”, finalizou.