Pepa lamenta derrota e defende: «Fizemos o suficiente para ter outro resultado»

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, admitiu em conferência de imprensa que "faltou eficácia e um pouco mais de critério e discernimento" à equipa na derrota diante do Portimonense.





"Tivemos volume ofensivo. A nossa fase de construção no início do jogo não foi a melhor. Sabíamos dessa mais-valia que o Portimonense tem na profundidade, com jogadores rápidos. Fomos pacientes, controlámos bem a profundidade, identificámos bem as referências de pressão. A entrada na segunda parte não foi a melhor, mas depois voltámos a desequilibrar e a pegar no jogo. Depois, num lance onde podemos fazer muito melhor, sofremos um golo. Procurámos ser felizes. Não conseguimos, mas vamos ser felizes a curto prazo", começou por referir o técnico dos minhotos.

"O Alfa [que substituiu Tomás Händel a titular] tem abrangência entre a linha defensiva e o meio-campo. Para proteger os nossos centrais, era preciso o Alfa para ir à primeira bola. Não fomos felizes, mas até o empate não era justo de todo. Não conseguimos fazer golo. Na segunda parte, estamos a falar de 10 minutos onde não estivemos tão bem. Depois, voltámos a pegar no jogo, mas poderíamos ter decidido um pouco melhor e ter tido mais volume. O que foi feito foi o suficiente para termos tido outro resultado. Queremos retificar este resultado no Estoril", acrescentou.

Quanto ao regresso do público às bancadas, o treinador do Vitória de Guimarães afirma que "foi fantástico". "A chegada ao estádio, a saída do hotel, o aquecimento, o hino. Este jogo foi um soco tremendo. Procurámos, lutámos. Sei que a entrega não chega para ganhar jogos, mas ninguém nos pode acusar de nada. Vamos embora, pensar no nosso trabalho e continuar o que temos de fazer", concluiu Pepa.