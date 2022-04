Pepa: «Não estamos preocupados com a invencibilidade do FC Porto»

Pepa acredita que o V. Guimarães tem condições para conseguir um bom resultado com o FC Porto, domingo às 18 horas.Não posso dizer que o registo nos passa ao lado, porque é realmente grande. Não estava a ser verdadeiro se dissesse que nos passa ao lado. Não é um mano a mano do Pepa com Sérgio Conceição, isso é passado, não tem nada a ver. São duas equipas muito competentes, muito fortes,vai ser um grande jogo de futebol. Esse número e um número que muita gente gostava de atingir, um número fantástico. Não estamos preocupados com isso, ou a pensar em quebrar esse registo, mas sim em conquistar os três pontos com o apoio dos nossos adeptos.No Vitória são muitos… gostava que estivessem todos disponíveis, depois que os treinadores escolhessem. O FC Porto não tem Uribe, mas nós não temos muitos jogadores, nunca me queixei. Perdemos algumas individualidades no mercado, que nos ajudavam muito, com o Sacko, o Marcus e o André André, mas sentimo-nos muito confortáveis no coletivo. Independentemente dos amarelos, castigos ou lesões, agarramo-nos ao coletivo, é isso que nos dá conforto. No Dragão apresentamos uma equipa muito jovem e fizemos um jogo muito competente. Também fomos competentes coletivamente na Luz, onde o resultado foi enganador. Sabemos o que vamos encontrar, um FC Porto fortíssimo, isto não é dar música para o Sérgio. Na minha opinião é o FC Porto mais forte dos últimos anos, mesmo com a saída do Luís Diaz, que conseguiram disfarçar muito bem. Queremos ser um grande Vitória, independentemente dos que estão de fora.Está em dúvida. Temos mais de 48 oras pela frente. É difícil, mas temos a esperança que possa dar para ser opção.Por vezes valoriza-se a ausência de um jogador mais mediático porque é do FC Porto, Sporting ou Benfica. Mal era se um clube não tivesse as soluções. Queremos ter os melhores, nós treinadores também queremos estar dentro, se nos deixarem. Têm de estar todos preparados, porque dá para todos. Se calhar vamos poder ter estreias a titular.Não estamos preocupados com a invencibilidade do FC Porto. É um facto forte, mas que não nos diz nada. É indescritível ter o apoio que temos quando abrimos as portas dos treinos, como aconteceu esta semana. Temos uma ambição grande, trabalhamos sempre para dar alegrias aos nossos adeptos. Querem tanto ganhar como nós, sabemos que eles gostam que a equipa dê tudo dentro do campo. Os adeptos gostam de se rever na equipa e isso tem acontecido. Não temos medo de errar. Do outro lado está uma equipa fortíssima, que nos vai empurrar para trás em alguns momentos do jogo, mas temos de ser muito competentes nos quatro momentos do jogo.Em termos de resultados, estamos. Depois do jogo com o Arouca disse que batemos no fundo, mas encontramo-nos como equipa frente ao Benfica. A partir daí sentimos a equipa mais coesa, mais forte coletivamente. Os números ajudam, temos três vitórias nos últimos quatro jogos. Mas, também olho para o que a equipa tem produzido e aí a equipa está no melhor momento. A equipa está no seu melhor momento como coletivo. Quando pensamos no coletivo, o talento individual vai surgindo com naturalidade.Os olhos já brilham por falar nele. É um grande homem, um grande profissional, desejo-lhe tudo de bom. A homenagem que o Vitória lhe fez é justa. Está sempre connosco. O que ele deseja para nós é puro e sincero porque é um vitoriano.