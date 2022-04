Pepa não se livra do castigo e cumpre suspensão frente ao Moreirense

Pepa vai mesmo ficar de fora do banco de suplentes do Vitória no dérbi frente ao Moreirense, este domingo. O técnico vai cumprir um jogo de suspensão, em virtude da expulsão frente ao Sporting, na última jornada.Quer isto dizer que o recurso interposto pelo treinador do Vitória foi julgado improcedente, mantendo-se, assim, a decisão inicial. Samuel Correia, adjunto, também irá cumprir castigo.Desta forma, será Hugo Silva, outro dos adjuntos de Pepa, a assumir o comando técnico da equipa em Moreira de Cónegos.