Pepa: «Não vamos a Alvalade só para ver o que o jogo vai dar»

Pepa fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Sporting, uma partida da 10.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, às 21h15, em Alvalade.





"A expetativa é grande. O desgaste é algo que costumamos ver nos outros, que disputam as competições europeias, algo em que nós queremos estar. É sinal de competitividade ter mais jogos. Temos opções, temos de acreditar, como sempre disse, na extensão que o plantel tem. Do outro lado vamos encontra o campeão nacional, por aí está tudo dito.""Vir aqui falar do Sporting vale o que vale, um adversário muito dissecado. Há algo que tenho de enaltecer: estão há quase dois anos sem perder em casa. O que eu vejo nesta equipa do Sporting, a partir do momento em que o Rúben entrou é que é uma equipa muito agressiva, unida, intensa. Nota-se pela forma como disputam a bola, como festejam os golos. Não foram campeões à toa, foram com muito mérito, com uma alma imensa, como há muito não se via naquela equipa. Conseguiram transformar a qualidade individual num coletivo fortíssimo. O Vitória faz golo a qualquer momento, tem muito volume ofensivo, mas temos de ser muito mais competentes no processo defensivo. Não é só melhorar, é sermos competentes. Vai ser um jogo grande, porque são duas equipas que querem ganhar. Se formos iguais a nós próprios vamos criar dificuldades ao Sporting.""O Sporting está bem muito bem, é uma equipa intensa. Mas nós não vamos lá só para ver o que o jogo vai dar. Queremos divertir-nos em campo. Quem vai com medo de perder, perde. Queremos ganhar o jogo e para isso há riscos, que temos de correr, riscos que são naturais. Mais golo, menos golo, acreditamos que vai ser um grande espetáculo porque as duas equipas vão querer ganhar o jogo.""O Rafa continua de fora.""Tenho gostado. Se fosse uma surpresa… para mim não é surpresa. Há outros prontos para surpreender muita gente, mas não a nós, clube e equipa técnica. A equipa B está a jogar muito bem. Há médios na equipa B que têm jogado muito bem. Temos centrais, como o Amaro, que sabemos o que deve melhorar para ter mais oportunidades. É importante não queimar etapas, mas quando vão lá para dentro sentimos confiança total no seu valor, tenham 18 anos ou muitos minutos. Os miúdos têm cultura de Vitória, estão muito bem educados em termos de cultura desportiva. Para quem pega nestes miúdos a tarefa é mais simples, estão todos muito bem preparados.""Sobre o jogo com o Benfica, a segunda parte foi mais visível do nosso jogo. Na primeira aconteceram os erros porque fomos para cima desde o primeiro minuto. Pusemo-nos a jeito numa determinada altura do campo. A nossa equipa é ousada, quer disputar o jogo seja contra quem for. Não nos encolhemos perante ninguém. Há momentos em que conseguimos empurrar o nosso adversário, outras vezes em que somos mais empurrados. Temos de ser equilibrados e não perder a estabilidade.""Faça-me a pergunta depois do jogo (risos). Em termos teóricos, jogar antes e não ter a viagem para fazer traz vantagem. Mas, isso é a teoria. Há situações que só mesmo amanhã vamos conseguir perceber. Vai ser um jogo intenso, com muita vertigem e muitos duelos. Pelas caraterísticas dos jogadores de uma equipa e outra, que têm capacidade de levar a bola para a frente com velocidade, é normal que em alguns momentos o jogo esteja partido, embora os treinadores não gostem disso. Vai ser preciso estar a mil e nós vamos estar a mil."