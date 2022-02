Pepa: «Não vamos colar os últimos dois resultados da equipa às eleições»

O treinador do Vitória, Pepa, foi confrontado com a suspensão de Flávio Meireles, elemento da estrutura do futebol profissional do clube, que foi afastado esta semana de funções por Miguel Pinto Lisboa. Na antevisão do jogo com o Benfica, Pepa abordou ainda o processo eleitoral em curso, assegurando que o grupo está blindado para o que se está a passar."Como costumo dizer, sou treinador de futebol. A partir do momento em que o presidente fala, está falado. O Flávio como pessoa, homem e profissional é de excelência, o resto não me compete estar a falar.""Não vamos colar os últimos dois resultados da equipa às eleições. A minha função é gerir os jogadores, a deles é treinar e jogar. É nisso que estou focado. A energia tem que ir para o que nos compete, treinar e estar preparados para cair e levantar, ter capacidade de resiliência e inverter as coisas."