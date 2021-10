Pepa: «Nesta casa ninguém está satisfeito, queremos ganhar e bem»

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez esta quinta-feira a antevisão à receção ao Marítimo da 9.ª jornada da Liga Bwin, a primeira depois da pausa para as seleções.





"Fragilizado não. É outra competição, outro jogo. O que acontece normalmente é querer ir lá para dentro o mais rapidamente possível. Do outro lado está uma equipa competente, com bons jogadores, com um treinador que conhece muito bem o nosso campeonato. Nesta casa, ninguém está satisfeito. Vimos de duas vitórias, mas queremos ganhar e ganhar bem. Estamos no sorteio da Taça, mas para nós isso não chega. Amanhã, queremos os três pontos e a vitória. Temos de ter muita cabeça, muita concentração e jogar bem, porque quando jogamos bem estamos muito mais próximos de vencer"."Sinto que está preparada. Por tudo, pelas opções que temos. Estamos preparados. Independentemente dos nomes é a frequência dos jogos. Não olho tanto para a valia dos adversários. Vem aí uma frequência tremenda de jogos, mas estamos preparados, temos opções no plantel para apresentarmos sempre o melhor 11 no respetivo jogo. O mais importante é o de amanhã, depois temos tempo para ver o que vem a seguir"."O foco. O jogo são 90 minutos. Temos de ter essa capacidade. A concentração num jogo requer algo muito específico. A concentração cansa. Já dei um exemplo: um jogador de xadrez está sentado, mas acaba o jogo exausto. No futebol, temos de estar sempre vivos, sempre alerta e isso requer uma concentração tremenda e o foco sempre no limite. Sabemos o que temos de melhorar. Jogando bem estamos sempre mais perto da vitória. Vimos de duas vitórias seguidas, mas isso não nos satisfaz"."Temos duas opções, olhar para o que de negativo que aconteceu, aspetos que identificámos, ou agarrar-nos ao que já fizemos e conseguimos fazer de bom. Queremos voltar a ter muita energia, procura constante pelo golo. Não podemos deixar o Marítimo ter espaço para pensar o seu jogo, porque tem bons executantes. Não tenho dúvidas que o vamos conseguir fazer"."São opções. Temos vários jogadores, quatro alas e outros que podem jogar por fora. Estou satisfeito com o plantel que temos, passa apenas por uma opção. É sempre bom ter boas opções"."Temos de aproveitar os nossos adeptos, o fator casa, a ajuda que nos dão, o vento que sentimos nas nossas costas. Espero que estejam muitos adeptos, porque isso ajuda muito. Temos de tornar isto muito difícil para quem nos visita. Temos de ter muita energia no jogo. Temos de andar sempre com o pé na chapa, isso é inegociável. Queremos deixar uma boa imagem neste jogo".