Pepa: «O empate ajusta-se»

Depois do empate (1-1) frente ao Tondela, o técnico Pepa apareceu na sala de imprensa consciente que a equipa deu tudo em campo, mas que faltou clarividência. "O empate ajusta-se. Fomos precipitados com bola e, sobretudo, sem bola. Tínhamos de ter mais calma. Por isso, tomámos más decisões em situações que pediam muito mais critério. Foi mais transpiração do que inspiração. Demos e deixámos tudo em campo, algo que para nós é inegociável."