Pepa: «O Fábio Veríssimo vai apitar um jogo e a mim tirou-me do jogo. E está tudo bem...»

Pepa vai ficar de fora do dérbi com o Moreirense e, na antevisão a esse jogo, voltou a mostrar todo o seu desagrado mediante essa situação. O técnico não cala a revolta pela expulsão de que foi alvo no jogo com o Sporting, deixando algumas palavras mais amargas para com a atuação de Fábio Veríssimo."Estar na bancada aos gritos não faz sentido. O mais importante é a confiança total nos jogadores, independentemente de não estar eu, o Samuel e o Pedro. Está o Hugo. Não é por aí. Agora, é incompreensível o que aconteceu. Daqui a bocado o Fábio Veríssimo vai estar num jogo a apitar e a mim tirou-me do jogo. Isso é que fica. E tudo bem, a banda toca, tudo a andar. Não se passa nada. É o que temos, é o que é. Eu não sou arruaceiro, não sou mal-educado e o que fiz não justifica o que aconteceu. Mas com Pepa ou sem Pepa, vamos ter 1.500 adeptos a empurrar a equipa. Isso ninguém nos tira. Podem-me tirar a mim e a quem quiserem, mas isso ninguém tira", atirou o técnico.Recusando-se a comentar o futuro, Pepa colocou o dérbi única e exclusivamente no jogo com o Moreirense, no qual espera dificuldades."É daqueles jogos para os quais olhamos à distância e no qual um ponto não serve para ninguém. Vão ser duas equipas à procura da vitória. Vamos ter um apoio tremendo, pelo que sei. Os tais 1.200 bilhetes estão esgotados. Isso empurra-nos, dá-nos uma força tremenda. É um domingo, 18 horas, frente a uma equipa com uma tradição de rivalidade. Não se trata de ter contas a ajustar, porque isso não existe. Sabemos da valia do Moreirense, independentemente da posição que ocupar. Temos de jogar no limite", referiu.