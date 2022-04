Pepa: «O FC Porto encontrou um Vitória forte e competente»

Pepa, treinador do V. Guimarães, sublinhou que a equipa minhota fez de tudo para conseguir outro resultado diante do FC Porto "num jogo muito intenso, apaixonante, com duas equipas muito competentes".





"Também sabíamos da pressão forte que iria surgir do lado contrário. Tivemos alguma dificuldade [no início], mas também tivemos paciência, porque o jogo tinha 90 minutos. Depois começámos a ter bola. Nos nossos melhores momentos, faltou-nos agredir a baliza do FC Porto. Tudo fizemos para conseguir outro resultado. Não tirámos daqui nada em termos de pontos, mas, na sexta-feira [com o Paços de Ferreira], queremos voltar a ganhar", começou por analisar, em conferência de imprensa."A segunda parte tem dois momentos marcantes. Entrámos bem, 'encostando' o FC Porto atrás. Faltaram-nos aquelas oportunidades claras, mas estávamos por cima em termos territoriais. O [segundo] penálti surgiu muito contra a corrente do jogo, mas o Varela conseguiu-o defender. Depois há a expulsão do Oscar quando ele já estava em esforço. Mesmo assim, tentámos tudo e obrigámos o FC Porto a colocar três centrais. Chegámos a uma altura em que, mais importante do que a exibição, é o resultado. O FC Porto jogou para ser campeão e nós para conseguirmos o nosso objetivo", acrescentou, desvalorizando a confusão na reta final e aceitando os penáltis sobre Taremi."Não devemos confundir nervosismo com 'paixão'. Sou apaixonado pelo treino e pelo jogo. Foi um jogo difícil para as três equipas. O FC Porto encontrou um Vitória forte e competente. [Quanto à análise da arbitragem], o Oscar [Estupiñán] foi expulso em esforço. Quanto aos penáltis, mais do que culpa do Varela, mérito do Taremi, que os ganhou bem, em dois lances duvidosos", explicou Pepa, que ainda acredita que é possível chegar à Europa: "Nesta casa, o objetivo é sempre olhar para a frente. O objetivo é as competições europeias. Temos de olhar para nós, porque, se olharmos para trás ou para o lado, vamos 'cair'. O resultado não foi o que queríamos, e admito que o FC Porto teve as melhores oportunidades, mas fizemos tudo. Restam-nos cinco finais para conseguir o objetivo. Temos de meter 'o pé na chapa' até ao fim.""O Ibra [Bamba] é mais um jovem entre muitos que estão a ser lançados e que hoje se estreou. Se calhar a nossa equipa B fica mais fragilizada, mas tiramos proveito do trabalho fantástico do [treinador] Moreno na formação. O Maga foi muito competente na estreia, com o Sporting de Braga, o Ibrahima [Bamba] foi muito competente hoje. Não lançamos miúdos para a 'fogueira'. Eles estão preparados."

Invasão do adepto



"Nunca tinha visto [num jogo em que treinou]. A minha reação foi imediata. Foi por instinto para tentar separar quando vi [um espetador] a tentar agredir [um dos jogadores do Vitória]".