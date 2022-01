Pepa: «O nosso objetivo é falar menos e trabalhar mais»

O treinador do Vitória, Pepa, abordou, este domingo, em conferência de imprensa, a partida com o Portimonense, da 18.ª jornada da Liga, que se realiza esta segunda-feira, no Algarve (20H15)."Acima de tudo, temos de canalizar a nossa energia para o que controlamos, que é o treino. Como podem compreender, não podemos revelar o que falamos. Temos de nos focar no treino, aquilo que controlamos, colocar toda a nossa energia nesse trabalho. Só assim vamos voltar ao que pretendemos, a vitória. A competência existe, a qualidade existe, cada um de nós tem de dar o seu melhor"."Tenho confiança total. Mais do que palavras, mais do que promessas, temos é de ser mais competitivos e mais competentes. Temos qualidade e temos de nos focar no jogo a jogo, no próximo adversário, colocar a nossa energia em campo. Isso é o que nos move, temos de fazer uma grande viragem. Acredito sempre nos jogadores e no que podemos fazer"."Não pode ser apenas o próximo jogo, qualquer jogo é como se fosse o último. Isso tem de acontecer e ponto. O campeonato é muito competitivo, equilibrado, as equipas mais regulares vão concretizar os seus objetivos iniciais ou até melhorá-los. Cada equipa pode ganhar em qualquer lado, como se tem percebido. Tempos de focar a nossa energia no treino, no trabalho, porque temos de alterar as coisas dentro do campo"."Temos de ter concentração, rigor, eficácia e competência. Não há falta de competência, temos de estar ligados o jogo todo. Não podemos estar agarrados ao passado e a coisas negativas, devemos olhar para próximo jogo como mais uma oportunidade de dar a volta. Eu sinto mesmo isto, sai-me de cá de dentro, mais do que estar com promessas o nosso objetivo é falar menos e trabalhar mais"."O Portimonense tem uma boa equipa, um bom treinador. Queremos que eles tenham muitas dificuldades com os nossos jogadores e a nossa equipa. O processo defensivo começa à frente, a responsabilidade não pode estar apenas no guarda-redes. O Portimonense vai ter muitas dificuldades com a nossa equipa"."Nunca nos queixamos de não ter A, B, ou C. Mas, nunca vou deixar de dizer que quantas mais opções tivermos mais qualidade podemos ter. Os regressos dão-nos mais poder de fogo, isso deixa-nos mais confortáveis".