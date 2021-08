Pepa: «O regresso do púbico representa muita diferença no rendimento da equipa»

Em véspera de estreia do V. Guimarães na Liga Bwin, Pepa fez a antevisão da partida que vai colocar frente a frente vimaranenses e o Portimonense.





O arranque da Liga depois dos dois jogos da Taça da Liga. O que se pode esperar frente ao Portimonense?





Podemos esperar uma entrada forte, com o pé direito com o apoio dos nossos adeptos. Vamos ter uma entrega muito grande. Estamos ansiosos. Conseguimos um objectivo, agora o que interessa é este jogo, esta competição. Há uma comunhão de ideias, o Vitória andou muito tempo a insistir para que os adeptos voltassem. Cabe-nos perceber a importância que este jogo tem, é o primeiro. Sentimos que temos de desfrutar dos nossos adeptos, do jogo, e começar a marcar uma posição. Queremos ser uma equipa muito forte em casa. Mais do que palavras, temos de fazer acontecer nos 90 minutos. Para isso, precisamos da ajuda de todos. Os jogadores estão preparados.Só vejo coisas positivas. O ser humano é um animal de hábitos. Inexplicavelmente, tivemos de nos adaptar a um contexto de jogar à porta fechada. Agora, felizmente pelo menos os 33 por cento da lotação são permitidos. O futebol é espectáculo, é para os adeptos, para o povo. Espero e que as coias corram bem para que em breve possamos ter mais adeptos no estádio.O regresso do púbico representa muita diferença no rendimento da equipa. Entrar no capo e estra a ouvir o nosso hino, com os nossos adeptos, arrepia. Gostava que os 33 por cento ficassem esgotados, vamos ver o que conseguimos. Os que estiveram no estádio vão apoiar do início ao fim. A equipa vai fazer tudo para que possamos estar todos juntos.Tem um treinador experiente, que já passou por esta casa, que conhece bem o nosso campeonato. Além de experiente, é competente, é uma pessoa por quem tenho uma grande estima. Para além da qualidade técnica que tem, o Portimonense é uma equipa muito forte, ataca a profundidade. Temos essa e outras situações bem identificadas, sabemos bem da sua valia colectiva e individual. Mas, olhamos muito para o que nós queremos e podemos fazer. Sabemos o que vamos encontrar pela frente. Há aquela ansiedade pelo apito inicial. Estamos à espera que chegue o nosso momento, a nossa hora. Estamos preparados. Temos de ter a capacidade para fazer muito e bem.A motivação é total, a responsabilidade é grande. Jamais irei olhar para trás e dizer que é mais ou menos motivante, dou sempre tudo onde estou. Não fujo à questão e percebo a dimensão do Vitória. Era algo que já queria há muito tempo. O Vitória quis-me muito, mas eu também queria muito o Vitória. O presente enche-me de orgulho e de responsabilidade, de procurar fazer muito por este clube que não é só grande, é enorme.Temos as coias bem identificadas, o trabalho está a ser feito mesmo com muito critério, temos de escolher bem e ter paciência. Este perfil de jogador, do Tiago, do Alfa e do Toni, independentemente da qualidade que lhes é reconhecida em termos futebolísticos, há a parte humana e para onde vêm jogar. Há a questão do perfil, da qualidade, do carácter. Isso é tido muito em conta. Quem vem, chega com essas características muito bem definidas. Estou muito safisfeito por temos conseguido o Tiago, o Alfa e o Toni. Até ao último dia de Agosto tudo pode acontecer. Quem é que não gostava de jogar no Vitória? Mas, também não queremos qualquer jogador. Temos de ter calma, olhar para as necessidades e ver a oferta que há na janela de mercado.