Pepa: «Paciência e critério foram fundamentais»

Pepa deixou muitos elogios à sua equipa após o triunfo (2-1) do V. Guimarães sobre o Famalicão

“O fundamental foi a paciência e o critério que os jogadores tiveram. Depois de três vitórias, entrar no jogo a perder tinha tudo para termos pensamentos negativos, para a bola começar a queimar e para as coisas correrem mal. No entanto, isso não aconteceu e tenho de enaltecer o apoio dos adeptos. Fomos uns justos vencedores, tivemos qualidade, critério e paciência e tenho de dar os parabéns aos jogadores. Sabíamos que, se fossemos iguais a nós próprio, podíamos vencer o jogo. Foi isso que fizemos. Defrontámos uma equipa que tem um plantel com qualidade e bem orientada. O resultado vale o que vale na Luz, mas demos sequência a esse jogo. Tivemos mais oportunidades do que o adversário e apresentámos qualidade”, disse à SportTV.

O técnico abordou ainda as contas pela Europa: “Não desistimos de nada, o 5º lugar está longe, mas não é impossível. Não é fácil, depois de três derrotas, entrar a sofrer e conseguir dar a volta. Fomos resilientes”.