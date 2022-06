Pepa partilha episódio da carreira: «Tinha sido despedido do Feirense a 9 jornadas do fim, um murro no estômago»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Filipe (@pepa_treinador)

Pepa partilhou o 10º capítulo da 'série' que o próprio criou entitulada "Nunca desistas dos teus sonhos". O agora treinador do V. Guimarães lembrou o momento da carreira em que acabou despedido do Feirense, em 2015/16, com a temporada a decorrer. Um momento duro, como o próprio assumiu."A época 2015/16 terminava e tinha sido despedido do Feirense a nove jornadas do fim, a dois pontos da subida de divisão. Um murro no estômago. Uma dor não puder estar no Marcolino de Castro, não poder estar no balneário com os meus jogadores ou no autocarro com os adeptos de Santa Maria da Feira a merecida subida de divisão", revelou."Terminada esta época retomo estes episódios que marcaram o meu percurso degrau a degrau. Partilho com prazer histórias do futebol que servem para todos os jovens treinadores que me enviam mensagens e sempre lhes digo: Não desistam do sonho. Siga!A época 2015/16 terminava e tinha sido despedido do Feirense a nove jornadas do fim, a dois pontos da subida de divisão. Um murro no estômago. Uma dor não puder estar no Marcolino de Castro, não poder estar no balneário com os meus jogadores ou no autocarro com os adeptos de Santa Maria da Feira a merecida subida de divisão. Mas só a felicidade de ver o Feirense chegar à I Liga fez-me soltar lágrimas e abrir uma garrafa de champanhe, enquanto lia as mensagens fantásticas que recebia, desde o falecido mister Vítor Oliveira aos jogadores.O namoro com o Moreirense já se prolongava desde as últimas jornadas dessa época. Em junho, reuni com o presidente Vítor Magalhaes numa fábrica de textêis da sua empresa Cuca em Moreira de Cónegos. Essa reunião terminou com um sorriso nos lábios. Cheguei a acordo com o Presidente, mas sem papéis assinados. Apenas um aperto de mão basta entre cavalheiros.Na manhã seguinte, o telefone tocou e o número vinha com o indicativo da Capital do Móvel. O Paços de Ferreira já me tinha sondado durante a época anterior e naquela manhã concretizava o convite. Era oficial, mas a minha palavra já tinha sido dada ao presidente do Moreirense. E comigo não é preciso papéis assinados: palavra dada é palavra honrada.Era oficial tinha chegado aos relvados da I Liga. Depois de escalar tantos degraus, desde o Distrital, chegava ao patamar principal do futebol nacional. Sentia-me grato ao Presidente e ao clube maravilhoso daquela vila de poucos milhares de habitantes. Sabia que estava preparado para o desafio, mas isso não bastava. Para além disso é necessário a sorte/oportunidade aparecerem e depois é estar no lugar certo à hora exacta.A este nível comecei a sentir que os erros eram castigados a doer. É impossível disfarçar o erro na I Liga. A exigência tem de estar sempre no limite. O mediatismo e a exposição é gigante. Qualquer palavra, gesto ou distração é apontado. A concentração tem de estar sempre a TOP. E depois trabalhamos com craques ou futuros craques a sério. Em Moreira de Cónegos tive o prazer de trabalhar com tantos, como Poden ou Francisco Geraldes.‍Durante esse Verão, antes da pré-época, continuei a investir na minha formação. Aspecto fundamental para complementar todo o trabalho de campo e a experiência adquirida no relvado é a capacitação através das qualificações académicas. Consegui completar o curso de treinadores UEFA A (nível 3). Ainda não tinha conseguido fazê-lo, pois nesses dois anos em que não houve vagas para o curso tinha subido desde o CNS até à I Liga. Sorte, oportunidade, resiliência e paixão foram os ingredientes que me trouxeram até este patamar. O resto? Continuem atentos…"