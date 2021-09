Pepa: «Procurar agredir muito o Benfica»

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, realizada ao início da tarde desta sexta-feira, Pepa registou que é preciso a sua equipa "procurar agredir muito o Benfica", numa analogia à forma como os vitorianos encaram este jogo, assumindo "o adversário fortíssimo" que vão ter pela frente, mas com a ideia de procurar conquistar os três pontos.





"Pode parecer um pouco repetitivo referir-me a isso, mas a verdade é que temos dado mais ao jogo do que aquilo que o jogo nos tem dado a nós e estou-me a referir a pontos e a golos. Não corresponde ao que temos feito, mas temos de fazer o que depende de nós contra uma equipa que dispensa apresentações. Temos tido volume ofensivo, oportunidades claras, mas os pontos e os golos não correspondem ao que temos feito. Não podemos mexer no que está para trás, mas sim no que vem pela frente e o que se segue é o Benfica. O Benfica está no seu melhor momento, temos de estar fortes nos quatro momentos do jogo para conseguir o que desejamos, que é ganhar.""É uma equipa que não tem nada a ver com a do ano passado. Não há comparação. Está muito forte na reação à perda, no processo defensivo, concede poucas oportunidades de golo. É um equipa com muita vertigem, que consegue manter a bola no meio campo do adversário. Sabemos o que vamos encontrar, as dificuldades que nos poderão causar. Temos de identificar bem, mas olhar para nós, ter a capacidade de ter bola, de ter muito critério e procurar agredir muito o Benfica. Quanto mais conseguirmos ter bola, quando mais conseguirmos meter o Benfica para trás, mais dificuldades eles vão ter. É esse o nosso objetivo. Isto é um equilíbrio de forças, amanhã dentro do campo é que vamos ver quem terá maior domínio. O mais difícil será quando estivermos sem bola, quando a tivermos devemos saber o que fazer com ela.""Os números são história, o que podemos alterar é apenas e só neste jogo. Sobre o que está para trás não podemos fazer nada, só podemos fazer é amanhã. Independentemente do que está para trás, sentimo-nos com capacidade para vencer o jogo. A história vai escrever-se depois dos 90 minutos que estivermos em campo.""O Vitória já tem muitos jovens no plantel e com muita qualidade. O plantel sabe quem está a trabalhar connosco, temos muitos jovens connosco. O intuito da pergunta é outro, passo ao lado.""Acima de tudo está a capacidade e personalidade da equipa. O decorrer do jogo faz com que haja algumas mudanças, não em termos de questões estruturais. Estarmos a trabalhar com uma ideia e mudar por causa de um adversário não faz sentido. Há algumas nuances do jogo que podem surgir, mas estamos preparados. Independentemente do que possa acontecer nós não nos vamos adaptar a nenhuma equipa, mas há dinâmicas de jogo e nuances estratégicas que podem surgir e estamos preparados para isso, não só nossas como do adversário.""A equipa que está à frente é a melhor, é o que dizemos sempre. É como a história de quem é campeão. Temos a tendência de olhar para o resultado, o resultado é o sumo, está bom ou não está bom, a laranja está podre ou não... Mas até tirarmos o sumo há um processo longo e contínuo. O nosso processo é sentirmo-nos bem em campo, sentimo-nos uma equipa capaz de ganhar seja contra quem for, o sumo vai sair bem melhor com o tempo. Não tenho problemas em dizer que este Benfica está fortíssimo, mas vamos olhar olhos nos olhos e tentar ganhar desde o primeiro minuto.""Não foi preciso fazer nada… houve outro jogo a meio e a resposta foi cabal. Fomos sérios e competentes com o Sp. Covilhã. Vamos ter sempre erros individuais, coletivos e do treinador. Temos de ter a personalidade necessária para fazer o luto rapidamente. São situações que aconteceram em campo, há sempre peripécias incríveis, mas não temos tempo para esse tipo de lamúrias. Temos é de olhar sempre para a frente e a confiança é total.""Espero do Ricardo o que espero de todos. Estava com esperança no Nico (Janvier) no último jogo, ainda tive de pagar uns frangos depois dele ter marcado de fora da área... Se todos estiverem no máximo o coletivo pode fazer coisas boas. Se um ou dois estiveram abaixo, já se nota no coletivo.""Ano de centenário é fantástico. Viver o clube por dentro é especial, muito diferente. Só vivendo o que vivemos aqui… é de ficar emocionado. Acho que vai ser a primeira vez que vou jogar em casa contra o Benfica e sentir-me em casa. Com o Benfica, a maioria das equipas da casa parece que estão a jogar fora. Aqui isso não acontece. Vamos ter 14 ou 15 mil a puxar por nós, a puxar pela equipa, a cidade veste-se de preto e branco. Temos a ambição de conquistas. Somos conquistadores, queremos dar algo especial este ano. Essa é a nossa obrigação, mas sem ansiedade. Gostávamos de fazer história na Taça de Portugal e na Taça da Liga, em que estamos a um jogo de chegar ao grande objetivo. Queremos dar essa alegria. Mas mais do que a questão dos títulos, temos de ter uma coisa bem presente que é identificar o clube e a cidade com o que fazemos dentro de campo. Queremos muito marcar este centenário com grandes conquistas."