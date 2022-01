Pepa quer corrigir empate na última ronda: «Está aqui a oportunidade que esperamos há algum tempo»

Pepa fez este domingo a antevisão ao encontro de amanhã com o Gil Vicente, um encontro no qual o V. Guimarães pretende regressar às vitórias, como vincou o técnico."Vai ser um jogo bom. Demorou muito tempo a chegar, queríamos regressar rapidamente para dentro do campo. Está aqui a oportunidade que estamos à espera há algum tempo. O que o Gil tem feito é muito da estabilidade que conseguiu da época passada, grande parte do plantel manteve-se. A equipa técnica manteve-se e é natural que esteja a colher muito do que fez na época passada. É uma equipa com boas dinâmicas defensivas, é uma equipa com dinâmicas bem assimiladas. Queremos muito ir para dentro do campo, fazer um grande jogo e voltar às vitórias. Queremos ter agressividade e intensidade a tocar no limite, só assim iremos alcançar os nossos objectivos. Queremos fazer uma grande segunda volta," começou por dizer."Temos de estar preparados para estas situações. Somos a equipa com mais jogadores na CAN, isso também é sinónimo de valorização dos nossos jogadores. Agora, há a questão da Covid-19. Temos de olhar para os que temos e os que temos são bons. Temos a esperança de termos um apoio forte, nestes momentos precisamos deste apoio, como aconteceu em Paços onde os nossos adeptos foram fundamentais.""Mais do que estarmos com metas de pontos, o nosso desafio para 2022 é estabilizarmos, não andarmos do bom para o muito bom ou para o mau. Isso tem de acabar. Não nos preocupamos se temos cinco ou sete jogadores indisponíveis. Transferindo o que temos feito no treino para o jogo ficamos para perto do nosso objectivo. Aquela segunda parte do jogo com o Boavista deve acontecer do primeiro ao último minuto. Isso vaio acontecer. Não podemos andar no sobe e desce, independentemente de quem for o adversário. Temos mais do que capacidade, sabendo que é um jogo difícil, para fazer um grande jogo. Não vamos estar à espera do erro, vamos obrigar a errar. Não vamos estar à espera do golo, vamos querer ser nós a marcar. Não podemos ter medo de atacar a baliza adversária. Se sofremos um temos de marcar dois ou três, não devemos ter medo de nos expormos, isto não é um sinal de anarquia.""O mercado depende muito se saem jogadores ou não. Estamos satisfeitos, estamos bem com o que temos, mesmo com jogadores na CAN. Não havendo saídas, estamos preparados. Temos sempre a equipa B.""Quem diz o Marcus, pode ser qualquer outro jogador, é sinal que o clube consegue potenciar o Marcus e tantos outros. É sinal que os jogadores estão a crescer, se são apetecíveis no mercado é sinal que as coisas estão a ser bem feitas.""Mais do que pensar no jogo com o Portimonense e Estoril, depois Vizela e Sp. Braga, temos de nos focar no Gil Vicente. Ainda há pouco defrontamos o Santa Clara que tinha poucos pontos e depois venceu-nos a nós e ao Sporting. Temos de olhar para o presente. O calendário mostra adversários que estão próximos uns dos outros, mas temos de olhar apenas para o próximo. Queremos fazer um grande jogo, temos de sermos iguais a nós próprios para fazer um grande jogo. Estamos a 24 horas do jogo e temos de perceber que nem todos vêm da mesma forma quando chegam do isolamento, temos de ter esta paciência com os quatro que voltaram, devemos estar preparados para este tipo de situações", concluiu.