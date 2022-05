Pepa: «Queremos dar uma grande resposta porque aqui ninguém desiste»

Pepa fez esta quinta-feira antevisão do jogo com o Boavista, marcado para sexta-feira às 20h15, no Estádio do Bessa.Compreendo a pergunta, mas está para trás. Quero olhar para a frente, para o próximo jogo, é isso que nos move. É um grande jogo, um clássico do futebol português, duas boas equipas com uma história fantástico, queremos dar uma grande resposta porque aqui ninguém desiste. Ainda é possível e nós acreditamos. Se não conseguirmos o 5.º lugar serei o primeiro a pegar no telefone e a dar os parabéns ao Ricardo Soares. Mas há 90 minutos e queremos ganhar. O que tiver de acontecer, irá acontecer. Foi analisado, foi um jogo menos conseguido, mas a seu tempo irei falar sobre isso. Dentro das muitas contrariedades é um orgulho muito grande o que esta equipa tem conseguido. Mesmo com tudo o que nos aconteceu, queremos sempre mais. O mais importante é que vamos fazer tudo para conquistar os três pontos.O Boavista não alterou taticamente, tem-se adaptado aos castigos depois da saída do Sauer. Independentemente do sistema tático, é um jogo especial. Temos de o encarar com essa responsabilidade e com uma firmeza diferente. Queremos ser alegres dentro do campo e muito competentes, temos tudo para trazer os três pontos, temos de fazer o nosso.São jogos que todos querem e gostam. Todos os jogos contam, mas há uns mais especiais. Lembro-me da deslocação a Oliveira do Hospital, para a Taça, em que houve uma romaria dos adeptos. Os adeptos do Vitória vão onde for e nós temos de ter a exigência para corresponder dentro do campo. Não nos podemos desorganizar, se estivermos ao nosso nível vai ser um jogaço.Não posso falar sobre isso, nem me compete falar sobre o que não é oficial. Sobre a saída já houve um comunicado, o presidente já falou e quando isso acontece o treinador já não se deve pronunciar. Apenas agradecer o tempo em que o Diogo esteve connosco, desejo-lhe tudo de bom. Nesta altura estamos focados no jogo de amanhã contra o Boavista.Quero dar os parabéns a toda a estrutura da equipa B na pessoa do Moreno pelo trabalho fantástico que foi feito, a equipa esteve na fase de promoção, lutou pela subida de divisão, conseguiu grandes feitos. O principal feito foi conseguido. Com muita proximidade com a equipa B conseguimos potenciar os jovens jogadores. Eles subiram não para queimar etapas mas porque acreditamos neles. O Dani é mais uma juntar a tantos outros que treinaram e jogaram. Queremos mesmo tirar proveito da prata da casa.Vamos ver se ainda conseguimos, ainda é uma incógnita.