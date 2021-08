Pepa: «Queremos os 3 pontos com um jogo a roçar a perfeição»

O treinador do V. Guimarães está confiante na conquista dos três pontos em Braga, no seu primeiro dérbi enquanto treinador dos minhotos. "Estamos a falar de um dérbi quase ímpar em Portugal e é algo que queria há muto", referiu Pepa, ansioso e consciente de que será um jogo intenso e de resultado imprevisível.





"Estes jogos vêm sempre no momento certo. É um jogo especial, independentemente do que está para trás. Tem uma história muito rica pela grandeza dos dois clubes. Que venha o jogo, do qual não tenho dúvidas que será intenso, disputado com muita paixão, mas também com razão na disciplina tática, que é o que queremos", referiu o treinador dos vimaranenses, antes de elogiar a equipa adversária. "Mantém a equipa técnica, um treinador com uma vasta experiência. O adversário está identificado e cabe-nos a nós, não só defrontar, mas também saber o que devemos fazer. Temos de ser rigorosos e perceber onde podemos agredir, ferir. Há vários momentos no jogo em não vamos estar sempre por cima", considerou.Pepa, no Paços de Ferreira, não perdeu os dois jogos da época passada contra Carlos Carvalhal. O treinador não vai pelas comparações: "Se jogasse sozinho com o Carvalhal… o meu joelho não está muito bom e não sei quem ganhava. Estamos a falar de um dérbi quase ímpar em Portugal e estamos a falar da quarta jornada do campeonato. Será um jogo especial, devemos ter rigor, concentração, porque este jogo tem um historial enorme. Queremos sair de lá com os 3 pontos, com um jogo a roçar a perfeição. Neste tipo de jogos os erros pagam-se muito caro, temos de ser muito competentes", preveniu.Sobre o mercado, Pepa diz-se preparado para perder jogadores. "Até ao último segundo, tudo pode acontecer. É algo que faz parte do futebol e temos de saber lidar com isso", concluiu.Varela está lesionado e é o único indisponível para Braga.